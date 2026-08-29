Mercato OM : Ça se complique pour la piste Yann Gboho

Yann Gboho attise les convoites cet été. L’OM vise l’ailier toulousain, mais les dirigeants du Toulouse FC bloquent le transfert.

Mercato OM : Yann Gboho s’éloigne de Marseille

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Le Toulouse FC ferme la porte. Ciblé par l’OM et convoité partout en France, Yann Gboho ne partira pas facilement, selon Foot Mercato. Le jeune crack veut pourtant aller à Marseille. Problème : l’OM doit d’abord dégraisser son effectif pour financer ses achats.

Les ventes éventuelles de Balerdi à la Roma ou de Paixão vers l’Angleterre ne suffiront peut-être pas. La raison ? Les exigences financières toulousaines bloquent tout. Toulouse exige 15 millions d’euros cash. Le TFC refuse de baisser ce tarif, malgré un contrat s’achevant en juin 2027.

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La direction refuse aussi l’idée d’un prêt avec option d’achat : elle veut un transfert définitif. Cette fermeté isole l’OM. Bloqué par une masse salariale limitée et un budget strict, le club phocéen ne peut pas s’aligner sur ces montants. Marseille devra chercher le remplaçant d’Igor Paixão ailleurs, pour un tarif bien inférieur à 10 millions d’euros.

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Cette situation profite au RC Lens. Les Sang et Or cherchent un joueur polyvalent pour animer leur attaque et apprécient le profil du Toulousain, auteur de 10 buts et 3 passes décisives la saison passée. Attention toutefois à la concurrence anglaise. Hull City et plusieurs formations de Premier League suivent le dossier de près. Face aux moyens financiers britanniques, Lens pourrait aussi se retrouver en difficulté.