Mercato OM : Urgent ! Quinten Timber a choisi son prochain club

Courtisé en Premier League, Quinten Timber devrait filer en Angleterre avant la fin du mercato estival. Le milieu de terrain de l’OM veut rejoindre les rangs de Crystal Palace, selon Foot Mercato.

Mercato OM : Quinten Timber a décidé de rejoindre Crystal Palace

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Six mois après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Quinten Timber a de grandes chances de changer d’air durant ce mercato estival. Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain néerlandais a pris la décision de rejoindre Crystal Palace, lui qui était également pisté par le FC Porto ces dernières semaines. Son transfert chez les Eagles est désormais soumis à l’accord entre les deux clubs.

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`Marseille et Crystal Palace continuent de négocier afin de trouver un terrain d’entente d’ici la fin du mercato. Si sa signature se concrétisait, Quinten Timber retrouverait son frère Jurriën (Arsenal) du côté de la Premier League. Arrivé en janvier en provenance de Feyenoord pour 4,5 millions d’euros, Timber est aujourd’hui l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif marseillais. Il est valorisé à 25 M€ par Transfermarkt.

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✍️ Quinten Timber a décidé de rejoindre Crystal Palace.



🔐⏳️ Le joueur attend désormais que les deux clubs trouvent un accord pour finaliser son transfert. pic.twitter.com/x9XAsiCXUv — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2026

Ainsi, malgré sa volonté initiale, il a finalement accepté de répondre favorablement aux sirènes de la Premier League. Selon Santi Aouna, le milieu de terrain marseillais a fait le choix de rejoindre le collectif de Pierre Sage. Reste désormais aux deux clubs de trouver un terrain d’entente pour un transfert qui devrait probablement rapporter entre 20 et 25 M€ à l’Olympique de Marseille.

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