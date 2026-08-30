Mercato ASSE : Gazidis boucle le transfert d’Aïmen Moueffek

À trois jours de la clôture du mercato estival, l’ASSE boucle le transfert d’Aïmen Moueffek. Selon Foot Mercato, le milieu de terrain marocain va rejoindre la Division 2 espagnole.

Mercato : Accord entre l’ASSE et Cadiz pour Aïmen Moueffek

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Aïmen Moueffek a longtemps incarné l’un des profils les plus prometteurs sortis du centre de formation de l’AS Saint-Étienne. Son parcours chez les professionnels a toutefois été freiné par plusieurs pépins physiques et par une concurrence devenue plus forte au milieu de terrain. Depuis l’arrivée du nouvel entraîneur Ian Cathro, l’international espoir marocain ne figure pas parmi les joueurs appelés à jouer un rôle majeur cette saison.

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Dans ces conditions, un départ semblait donc la seule issue pour Aïmen Moueffek afin d’avoir du temps de jeu cette année. D’après les informations de Foot Mercato, c’est du côté de la Division 2 espagnole que le milieu des Verts va poursuivre sa carrière.

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🤝 Accord trouvé entre l’ASSE et Cadiz pour Aïmen Moueffek.



✍️ Le milieu va rejoindre Cadiz en prêt avec option d’achat non obligatoire.



🩺 Visite médicale prévue demain. pic.twitter.com/9P0ciB4fJk — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2026

En effet, selon le média sportif, un accord a été trouvé entre l’ASSE et Cadiz pour le transfert du joueur de 25 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat. La visite médicale prévue demain constituera désormais la dernière étape avant la concrétisation de ce départ. Sauf imprévu, Aïmen Moueffek devrait donc prochainement tourner la page stéphanoise pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière en Espagne.

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« Accord trouvé entre l’ASSE et Cadiz pour Aïmen Moueffek. Le milieu va rejoindre Cadiz en prêt avec option d’achat non obligatoire. Visite médicale prévue demain », annonce le journaliste Santi Aouna. Formé chez les Verts et apparu pour la première fois avec les professionnels en 2020, Moueffek va donc tourner la page de son aventure stéphanoise.

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Il n’avait pas participé au début de saison avec l’ASSE et s’apprête désormais à découvrir un nouveau championnat. La saison dernière, le polyvalent milieu marocain avait disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot stéphanois.