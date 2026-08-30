PSG : L’entourage de Barcola confirme son transfert à Liverpool

Bradley Barcola est attendu ce dimanche en Angleterre pour finaliser son transfert à Liverpool. Le coiffeur de l’attaquant du PSG a même déjà confirmé son transfert chez les Reds.

Mercato PSG : Bradley Barcola est arrivé à Liverpool

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Le jour tant attendu par Bradley Barcola est arrivé. Fabrice Hawkins assure que l’attaquant du Paris Saint-Germain va devenir un nouveau joueur de Liverpool ce dimanche après avoir paraphé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2031.

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« Bradley Barcola sera à Liverpool aujourd’hui pour sa visite médicale et pour signer un contrat de cinq ans avec les Reds. Le transfert vaudra un record de 145 millions d’euros incluant les bonus, avec le PSG devant recevoir la somme », explique le journaliste de RMC Sport sur son compte Twitter.

Les médias anglais publient en ce moment des vidéos montrant l’arrivée de Barcola au centre d’entraînement des Reds afin de passer ses tests médicaux, préalables à la signature de son bail. Des supporters des Reds, déjà présents aux abords du centre d’entraînement, ont pu apercevoir la nouvelle recrue française à son arrivée. De son côté, le journaliste Abdellah Boulma révèle que l’opération pourrait finalement atteindre les 150 millions d’euros.

« Précision sur le montage financier de l’opération Bradley Barcola : 125 M€ fixes + 20 M€ de bonus, auxquels s’ajoutent 5 M€ au titre du mécanisme de solidarité. Le package global peut ainsi atteindre 150 M€ », assure le spécialiste du Paris SG. Avant les communiqués des deux clubs, l’entourage du joueur de 23 ans avait déjà vendu la mèche.

Le coiffeur de Bradley Barcola annonce son transfert à Liverpool

Le coiffeur de Bradley Barcola a confirmé son transfert à Liverpool à travers une série de publications sur Instagram. Dans celles-ci, il a écrit ouvertement qu’il préparait un nouveau look pour l’ailier du Paris Saint-Germain avant sa présentation en Angleterre et a publié plusieurs photos. Le coiffeur Enzo Diaz, dont le salon se situe à 45 minutes à l’est du Parc des Princes, s’occupe de la coiffure de Barcola depuis un certain temps.

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Dans sa dernière story Instagram, où il a montré la nouvelle coupe de cheveux de son ami, Diaz a écrit : « Dernière coupe pour Barcola avant Liverpool. » Le coiffeur a également publié une photo d’un maillot accroché dans son salon, accompagnée du message : « Merci pour tout, frère. » Pour rappel, Bradley Barcola avait rejoint le PSG en provenance de l’OL à l’été 2023 contre un chèque de 45 millions d’euros.

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Sous le maillot parisien, le natif de Lyon a disputé 152 matchs pour un bilan de 39 buts et 37 passes décisives. Il arrive à Liverpool pour remplacer Mohamed Salah, qui a rejoint Trabzonspor cet été, au sein de l’effectif d’Andoni Iroala.