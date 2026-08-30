Mercato : C’est fait, le PSG tient le successeur de Barcola

Alors que Bradley Barcola est sur le point de devenir officiellement un nouveau joueur de Liverpool, Fabrice Hawkins assure que le PSG a déjà assuré sa succession avec l’arrivée de Mika Godts en provenance de l’Ajax Amsterdam.

Mercato PSG : Bradley Barcola a fait ses adieux à ses coéquipiers

La suite après cette publicité

Mécontent de son rôle lors des matchs de Ligue des Champions, Bradley Barcola a décidé de quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. À deux ans de la fin de son contrat, l’attaquant de 23 ans a donné son accord pour un transfert à Liverpool, où il va remplacer Mohamed Salah au sein de l’effectif d’Andoni Iraola. Sur Twitter, le journaliste Abdellah Boulma a apporté des précisions sur les détails de cette opération entre le PSG et Liverpool.

Lisez aussi : Mercato PSG : Campos a tout tracé pour remplacer Barcola

À voir

INFO PSG : Le vrai prix du transfert d’Ibrahim Mbaye dévoilé

« Précision sur le montage financier de l’opération Bradley Barcola : 125 M€ fixes + 20 M€ de bonus, auxquels s’ajoutent 5 M€ au titre du mécanisme de solidarité. Le package global peut ainsi atteindre 150 M€ », assure le spécialiste du club parisien. Après l’accord totatal entre les deux clubs, Bradley Barcola va passer sa visite médicale ce dimanche à Liverpool.

⚠️ Précision sur le montage financier de l’opération Bradley Barcola : 125 M€ fixes + 20 M€ de bonus, auxquels s’ajoutent 5 M€ au titre du mécanisme de solidarité.



Le package global peut ainsi atteindre 150 M€. #LFC — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) August 29, 2026

Mais avant de s’envoler pour l’Angleterre, le numéro 29 du PSG « est revenu une dernière fois au Campus PSG de Poissy pour l’entraînement et il en a profité pour faire ses adieux à ses futurs ex-coéquipiers, saluant également les quelques supporters présents sur place », selon Culture PSG. De son côté, le double champion d’Europe a anticipé ce départ en allant chercher un joyau belge aux Pays-Bas.

« Son remplaçant naturel, c’est Mika Godts »

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Ferran Torres et Mika Godts. Le dernier cité a été arraché à l’Ajax Amsterdam contre un chèque de 55 millions d’euros. Présenté comme l’un des meilleurs de sa génération, le joueur de 21 ans va avoir la lourde responsabilité de faire oublier Bradley Barcola dans le coeur des supporters du PSG, selon Fabrice Hawkins.

Lisez aussi : PSG Mercato: L’agent de Mika Godts dit tout sur sa signature

Sur RMC, le journaliste a notamment déclaré concernant la succession de Barcola : « son remplaçant naturel, c’est Mika Godts. À partir du moment, où il est arrivé, on savait très bien que c’était pour remplacer Bradley Barcola. » Le spécialiste mercato français a ensuite désigné le rôle de chaque recrue offensive des Rouge et Bleu.

« Maghnès Akliouche vient remplacer Lee Kang-In et Ferran Torres remplace Gonçalo Ramos. Numériquement, ils ont les remplaçants. Mais il va peut-être manquer un joueur capable de prendre la profondeur », a expliqué Fabrice Hawkins.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Urgent ! Mika Godts est arrivé à Paris

À voir

Mercato : Incroyable ! Le RC Lens détourne Todibo de l’OM !

C’est officiel, Mika Godts annonce son transfert au PSG !

Pour rappel, Mika Godts s’est engagé avec le Paris Saint-Germain pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.