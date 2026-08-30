INFO PSG : Le vrai prix du transfert d’Ibrahim Mbaye dévoilé

Longtemps annoncé à Liverpool, Ibrahim Mbaye va finalement s’engager en faveur d’Aston Villa cet été. Selon le journaliste Ben Jacobs, le club anglais va débouler 60 millions d’euros pour signer l’ailier du PSG.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye a passé sa visite médicale avec Aston Villa

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Attendu depuis plusieurs mois, le départ d’Ibrahim Mbaye du Paris Saint-Germain est sur le point d’être officiellement acté. À deux ans de la fin de son contrat et désireux d’obtenir plus de temps de jeu, l’attaquant de 18 ans a donné son accord pour un transfert à Aston Villa à trois jours de la clôture du mercato estival.

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D’après les informations du journaliste Benjamin Quarez du quotidien Le Parisien, l’international sénégalais de 18 ans est arrivé à Birmigham ce samedi après-midi et a passé avec succès les examens médicaux préalables à la signature de son contrat avec les Villans.

Arrivé à Birmingham dans l’après-midi, Ibrahim Mbaye vient de terminer sa visite médicale ✅ #Mercato @le_Parisien_PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 29, 2026

Après le retrait de Liverpool de son dossier, Ibrahim Mbaye a dit oui à Aston Villa pour un contrat de cinq ans avec une année supplémentaire en option. L’officialisation pourrait donc intervenir dans les prochaines heures et le montant global de l’opération est désormais connue.

Le Paris SG va empocher 60M€ pour Ibrahim Mbaye

Après la visite médicale passée à Birmingham, il ne reste donc plus que la signature des documents et l’annonce officielle des clubs pour le transfert d’Ibrahim Mbaye. Initialement, le montant de 55 millions d’euros avait été annoncé par plusieurs sources pour cette opération. Mais selon les dernières précisions du journaliste Ben Jacobs, le Paris SG va toucher 5 millions d’euros de plus dans cette affaire.

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« Le PSG considère la transaction comme valant 60M€. Ils reçoivent 1M€ de solidarité en plus (ndlr : formation), et il y a une clause de revente valant 4M€ garantis en cas de nouveau transfert de Mbaye », explique le spécialiste britannique.

Ibrahim Mbaye given permission to formalise his Aston Villa move. €55m fixed fee.



PSG consider the deal to be worth €60m. They get €1m in solidarity on top, and there is a sell-on clause worth a guaranteed €4m should Mbaye be transferred again.🟣 https://t.co/NEDPtSgtAR — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 29, 2026

Une très bonne opération menée de main de maître par Luis Campos, qui réussi ainsi à obtenir un joli chèque pour un très jeune joueur qui n’était pas parmi les premiers choix de Luis Enrique au sein de l’effectif du PSG.

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Avec cette vente, le club de la capitale française boucle ce mercato estival avec un chiffre record de plus de 360 millions d’euros en termes de ventes.