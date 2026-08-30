Mercato OM : C’est officiel, Leonardo Balerdi s’en va !

Vomi par une grande partie des supporters, Leonardo Balerdi quitte l’OM. Le défenseur central argentin rejoint l’AS Rome dans le cadre d’un prêt frappé d’une option d’achat.

Mercato OM : Leonardo Balerdi file à la Roma

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Six ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi quitte les rangs de l’Olympique de Marseille et rejoint l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le club olympien a officialisé ce dimanche le départ de son ancien capitaine.

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« Après six saisons à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi rejoint l’AS Roma dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Arrivé à Marseille à seulement 21 ans, Leo aura grandi sous les couleurs olympiennes, portant toujours ce maillot avec passion et un profond attachement, dans les hauts comme dans les bas. Le club remercie son ancien capitaine pour son engagement sans faille et lui souhaite le meilleur pour cette saison sous ses nouvelles couleurs », a publié l’OM sur son compte Twitter. En parallèle, la Roma a également officialisé l’arrivée de son nouveau numéro 26.

Après six saisons à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi rejoint l’AS Roma dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. 🇮🇹



Arrivé à Marseille à seulement 21 ans, Leo aura grandi sous les couleurs olympiennes, portant toujours ce maillot avec passion et un profond… pic.twitter.com/cumnqsGOOd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 30, 2026

« L’AS Roma est ravie d’annoncer l’arrivée de Leonardo Balerdi en provenance de l’Olympique de Marseille. L’accord comprend un prêt initial assorti d’une option permettant de rendre le déménagement définitif. Le défenseur argentin, âgé de 27 ans, a disputé plus de 200 matchs en Europe avec le Borussia Dortmund et Marseille. Balerdi compte également 11 sélections en équipe nationale d’Argentine. Il a choisi de porter le maillot numéro 26 chez les Giallorossi », annonce le communiqué de la Louve.

Les détails de l’accord entre l’OM et la Roma

L’AS Rome et l’OM ont trouvé un accord pour Leonardo Balerdi. Un prêt payant et une option d’achat obligatoire en fonction du nombre de matchs joués par le joueur de 27 ans. Très loin des 50 millions d’euros réclamés à l’été 2025 pour Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille s’est contenté d’un prêt payant de 2 millions d’euros.

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Le club italien va prendre intégralement en charge le salaire de l’ancien joueur du Borussia Dortmund, une condition qui n’était pas négociable pour le club phocéen, soucieux de réduire drastiquement sa masse salariale.

Et une option d’achat obligatoire de 20 millions d’euros sera levée Rome si le compatriote de Lionel Messi parvient à disputer plus de 70% des matchs cette saison. Arrivé initialement en prêt du Borussia Dortmund, l’Argentin s’était imposé au fil des saisons comme l’un des repères du groupe, malgré des passages plus critiqués par le public du Vélodrome.

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Au total, ce sont 200 matches sous le maillot olympien que Balerdi laisse derrière lui, au terme de six années passées à Marseille.