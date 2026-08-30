Mercato : Incroyable ! Le RC Lens détourne Todibo de l’OM !

Incroyable scénario ! Après avoir donné son accord à l’OM, Jean-Clair Todibo va finalement s’engager en faveur du RC Lens en provenance de West Ham, selon les informations de RMC Sport.

Mercato OM : Le RC Lens double l’OM pour Todibo

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En quête d’un défenseur central, le RC Lens a exploré plusieurs pistes ces derniers jours, dont celle menant à El Chadaille Bitshiabu. Les négociations avec le RB Leipzig se sont néanmoins avérées très complexes, forçant Jean-Louis Leca, le directeur sportif des Sang et Or, a activé d’autres dossiers. Et à la surprise générale, c’est finalement Jean-Clair Todibo qui va s’engager en faveur du club lensois, selon les informations relayées ce dimanche matin par Fabrice Hawkins. Un vrai coup dur pour l’OM.

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En effet, l’Olympique de Marseille s’était positionné sur le défenseur de 26 ans, mais ses contraintes financières ont une nouvelle fois pesé lourd dans ce dossier. Le club phocéen doit encore réduire sa masse salariale et enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir avancer concrètement sur ses recrues.

🚨🇫🇷 EXCLUSIF Jean-Clair Todibo va signer au RC Lens ! Accord trouvé entre Lens et West Ham pour le prêt de l’international français. @RMCsport



Todibo est déjà à Lens et passe actuellement sa visite médicale. Prêt sans option d’achat. Le défenseur a fait un effort financier… pic.twitter.com/pUb5jcCceh — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 30, 2026

À trois jours de la fermeture du mercato d’été, Jean-Clair Todibo, qui souhaitait quitter la Premier League pour se relancer en Ligue 1, n’a pas voulu se griller et a donc dit oui au RC Lens qui a accéléré pour boucler son prêt avec les Hammers. Les choses sont allées très vite et l’ancien joueur de Toulouse se trouverait même déjà à Lens pour régler les derniers détails de son changement d’air.

Jean-Clair Todibo passe sa visite médicale à Lens

Formé à Toulouse, Jean-Clair Todibo s’est révélé au plus haut niveau avant de rejoindre le FC Barcelone en 2019. Après plusieurs expériences, notamment à Schalke 04 et à l’OGC Nice, le défenseur s’est véritablement imposé sur la scène française lors de son passage sur la Côte d’Azur.

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Ne souhaitant pas évoluer en Championship cette saison, le natif de Cayenne aurait accepté de faire un effort financier important sur son salaire pour faciliter son arrivée à Lens. D’après le journaliste de RMC Sport, « déjà présent à Lens, Jean-Clair Todibo passe actuellement sa visite médicale avant de finaliser son arrivée.

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Le prêt au RCL par West Ham sera conclu sans option d’achat. » Le RC Lens a donc finalement pris le dessus sur l’OM dans ce dossier.