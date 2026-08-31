Mercato OM : Genesio confirme le pire avant la fin du marché

‎À deux jours de la fermeture du mercato estival, Bruno Genesio a confirmé que l’OM ne devrait enregistrer aucune nouvelle arrivée, sauf retournement de situation lié à plusieurs départs. Cette annonce intervient après la défaite marseillaise à Monaco (2-0), dimanche soir, qui a exposé les limites d’un effectif déjà fortement remanié.

‎‎Mercato OM : Une annonce de Genesio qui tombe au plus mauvais moment

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‎‎La nouvelle est tombée après une soirée difficile pour l’Olympique de Marseille. Battu 2-0 par l’AS Monaco, le club phocéen a affiché des lacunes offensives et une profondeur de banc inquiétante. Dans ce contexte, la question d’un renfort de dernière minute devenait presque incontournable.

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‎‎Mais Bruno Genesio a refroidi les espoirs. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur marseillais s’est montré particulièrement clair sur la situation : « Comme l’a dit Grégory Lorenzi, et le président : il n’y aura pas de recrue. Il faut 2-3 départs encore pour éventuellement 1-2 recrues. D’ici mardi, ça paraît compliqué. Je dois m’adapter à l’effectif », a-t-il déclaré.

‎‎La défaite à Monaco accentue les inquiétudes

‎‎Cette sortie intervient alors que l’OM venait pourtant de débuter sa saison par une victoire spectaculaire contre Strasbourg (4-0). À Monaco, le scénario a été bien différent. Les Marseillais ont manqué de tranchant et n’ont pas réussi à répondre au rythme imposé par leur adversaire. Bruno Genesio refuse toutefois de tout jeter.

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‎Après la rencontre, il a estimé que son équipe n’était pas si éloignée de Monaco dans le contenu, malgré le résultat. « C’est un sentiment partagé parce qu’on a l’impression d’être pas si loin de Monaco lorsqu’on analyse le match. Le score est défavorable. Il faut continuer à avancer. On doit travailler », a-t-il confié. Une manière de maintenir le cap alors que les vents contraires se multiplient.

‎‎Un effectif sous pression et trois compétitions à gérer

‎‎Le problème dépasse désormais la simple recherche d’un joueur supplémentaire. L’OM doit composer avec un groupe réduit alors que plusieurs départs importants ont déjà bouleversé l’effectif. Et le calendrier ne laissera guère de répit avec la Ligue 1, la Ligue Europa et la Coupe de France au programme.

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‎‎Bruno Genesio reconnaît lui-même que cette situation n’est pas idéale : « Je pense bien évidemment qu’on aurait besoin d’apports, mais lorsque vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. » Le technicien devra donc tirer le maximum des éléments disponibles, sans garantie qu’une arrivée puisse compenser les pertes enregistrées cet été.

‎‎Le dossier prend une autre dimension avec les éventuels départs encore attendus. Selon l’entraîneur Genesio, trois ou quatre sorties seraient nécessaires pour permettre une ou deux arrivées. Autrement dit, Marseille doit d’abord dégraisser avant même de pouvoir envisager un renfort. Une équation sportive et financière particulièrement serrée.

‎‎Le contexte qui change tout pour Marseille

‎‎Un autre élément mérite d’être souligné : l’OM n’a, à ce stade, enregistré aucune recrue depuis l’ouverture du marché estival, alors que plusieurs cadres ont quitté le club. La situation rend la gestion de l’effectif particulièrement délicate pour un entraîneur arrivé cet été avec la mission de relancer l’équipe.

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‎‎Les blessures ajoutent également une couche de difficulté. Face à Monaco, Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont sortis touchés, tandis qu’Angel Gomes a terminé la rencontre avec des crampes. Des absences qui pourraient peser lourd si l’effectif ne se renforce pas.