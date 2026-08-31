OM : Mauvaise nouvelle pour Kondogbia, sorti sur blessure à Monaco

‎‎L’OM a perdu Geoffrey Kondogbia sur blessure dimanche soir face à l’AS Monaco, lors de la deuxième journée de Ligue 1. Touché à la cuisse droite, le défenseur central improvisé a quitté la pelouse à la 58e minute, alors que Marseille était mené 2-0.

OM : Kondogbia rechute déjà

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‎Le match de l’OM à Monaco a pris une tournure particulièrement pénible pour Geoffrey Kondogbia. Aligné en défense centrale, le joueur de 33 ans a dû abandonner ses partenaires après avoir ressenti une douleur musculaire à la cuisse droite. Nayef Aguerd l’a remplacé.

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‎L’information a été révélée par Adrien Pittore, journaliste du Progrès, qui indique sur X que Geoffrey Kondogbia souffre d’une « blessure musculaire à la cuisse », avec une durée d’indisponibilité encore inconnue. Une prudence logique : aucun délai précis n’a pour l’instant été communiqué.

‎Paris Brunner avait déjà fait très mal

‎Avant sa sortie, Geoffrey Kondogbia avait vécu une soirée compliquée face à Paris Brunner. L’attaquant monégasque a notamment pris le dessus sur le défenseur marseillais lors de l’action ayant conduit au deuxième but de l’ASM.

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‎Le joueur de l’OM a ensuite été contraint de céder sa place. L’Équipe lui a d’ailleurs attribué la note de 2/10, soulignant notamment ses difficultés dans la profondeur. Une soirée à oublier, donc, et pas seulement à cause du tableau d’affichage.

‎Une inquiétude supplémentaire pour Marseille

‎Cette blessure tombe particulièrement mal pour Marseille. Depuis son arrivée au club en 2023, Geoffrey Kondogbia a déjà connu plusieurs passages à l’infirmerie. Son historique récent témoigne d’une fragilité physique devenue préoccupante.

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‎Autre élément important : l’international centrafricain est actuellement sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027. Son salaire, estimé à 450 000 euros mensuels, pèse également dans la réflexion marseillaise autour de son avenir.

‎L’infirmerie marseillaise commence à faire parler

‎Et comme si cela ne suffisait pas, l’OM a également perdu Tochukwu Nnadi. Entré à la pause, le Nigérian a quitté le terrain à la 73e minute après avoir ressenti une douleur au genou.

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‎Pour Geoffrey Kondogbia, le verdict médical sera désormais très attendu. Dans l’immédiat, l’OM doit surtout mesurer l’étendue de cette nouvelle blessure avant de savoir si Nayef Aguerd devra durablement prendre le relais.