Mercato PSG : Campos face une mission presque impossible

‎Le PSG doit encore régler un dossier offensif majeur alors que la fin du mercato approche à grands pas. Avec les départs de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, Luis Campos se retrouve face à une équation délicate : renforcer l’attaque sans céder à la précipitation.

‎‎Mercato PSG : Une urgence qui s’est imposée au dernier moment

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‎‎Le Paris Saint-Germain n’avait pas forcément prévu de devoir remodeler son attaque dans cette proportion. Mais les départs de Bradley Barcola vers Liverpool et d’Ibrahim Mbaye vers Aston Villa changent désormais la donne. Le club doit trouver une solution supplémentaire pour maintenir la profondeur de son secteur offensif.

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‎‎Les informations de PSG Inside Actus font état d’un marché devenu particulièrement compliqué à quelques jours de sa fermeture. Les clubs vendeurs savent que Paris dispose de moyens importants. Résultat : les prix s’envolent et les négociations deviennent un véritable parcours du combattant.

‎‎Luis Campos cherche un joueur capable de tout faire

‎‎Le besoin parisien paraît pourtant clairement identifié. Luis Campos et la direction recherchent un élément offensif multifonction, capable de jouer sur une aile mais aussi d’occuper l’axe. Une polyvalence précieuse pour un effectif soumis à une saison particulièrement chargée.

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‎‎La piste Jacob Trenskow aurait notamment été explorée. Mais le timing joue contre le Paris Saint-Germain. « Paris a une liste très élargie », rapporte PSG Inside Actus, tout en soulignant que plusieurs profils deviennent difficiles, voire très coûteux, à attirer dans cette dernière ligne droite.

‎‎Le mercato parisien a déjà profondément changé de visage

‎‎Le contexte est loin d’être anodin. Le PSG possède encore plusieurs solutions offensives, avec notamment Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Ferran Torres et Mika Godts dans son effectif provisoire 2026-2027.

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‎‎Mais les départs de Barcola et Mbaye réduisent les possibilités de rotation. Paris réalise par ailleurs un été spectaculaire sur le marché des ventes : selon Le Parisien, les opérations Barcola et Mbaye doivent porter les recettes estivales du club au-delà de 360 millions d’euros.

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‎‎La piste Estevao semble déjà hors calendrier, tandis que le dossier Kroupi demeure à surveiller. Pour Luis Campos, le défi consiste donc moins à recruter un nom ronflant qu’à trouver le bon profil, au bon prix et dans un délai minuscule.