Mercato FC Nantes : Kita boucle le départ de Hugo Lamy

Le FC Nantes prépare encore quelques mouvements à l’approche de la clôture du mercato. Dans le sens des départs, Hugo Lamy devrait quitter temporairement les Canaris pour poursuivre sa progression en Vendée.

Mercato FC Nantes : Hugo Lamy s’envole pour la Vendée

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Le FC Nantes dégraisse. À quelques heures de la clôture du mercato, les dirigeants nantais libèrent de l’espace dans leur effectif. Selon Ouest-France, Hugo Lamy s’en va. En quête de temps de jeu, le jeune joueur rebondit chez le Vendée FC La Roche, promu en Ligue 3.

Les Vendéens réalisent un début de saison parfait. Toujours invaincus après quatre journées, ils cherchaient un piston droit. Le FC Nantes leur prête le Franco-Suisse de 22 ans, qui avait d’ailleurs affronté La Roche en préparation (1-1).

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Recruté durant l’été 2025, le natif de Lagny-sur-Marne a patronné la réserve nantaise sous les ordres de Stéphane Ziani en National 2. Ce pur produit de la formation parisienne, ancien capitaine en Youth League, vise désormais l’échelon supérieur pour montrer tout son potentiel.

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Hugo Lamy va découvrir la Ligue 3 avec le Vendée FC La Roche, tout en restant lié au FC Nantes. En cette fin du mercato, cette opération permettrait également aux Canaris de réduire leur effectif. Les dirigeants nantais ont déjà des joueurs solides à ce poste. Le coach nantais, Grégory Poirier ne tremble point.