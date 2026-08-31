ASSE : Six absents et un retour espéré avant Dijon

‎‎L’ASSE se déplace à Dijon ce lundi à 20h45 pour la quatrième journée de Ligue 2 avec un groupe encore fortement diminué. Ian Cathro devra composer avec six absences, tandis que Ben Old pourrait effectuer son retour dans le groupe stéphanois.

‎‎ASSE : Un groupe stéphanois encore sous surveillance

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‎‎L’ASSE n’a pas encore retrouvé toutes ses forces avant ce déplacement au stade Gaston-Gérard. Jakob Breum a rejoint l’infirmerie après la rencontre contre Grenoble, mais son absence relève davantage de la prudence que d’une véritable alerte médicale. Le milieu offensif est forfait pour Dijon.

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‎‎La liste reste toutefois conséquente. Mahmoud Jaber, Nadir El Jamali, Chico Lamba, Paul Eymard, Marten-Chris Paalberg et João Ferreira ne sont pas disponibles pour cette rencontre. Ce dernier poursuit notamment son protocole commotion, même s’il a repris l’entraînement collectif samedi.

‎‎Cathro joue la carte de la prudence

‎‎En conférence de presse, Ian Cathro a voulu dédramatiser la situation de Breum. « Jakob Breum ne sera pas là, ce n’est pas grand chose mais il faut que l’on gère. Ce n’est pas une blessure de grande gravité, on veut le faire reprendre en temps voulu », a-t-il expliqué. Le message est clair : aucune raison de transformer une gêne en problème plus sérieux.

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‎‎Le technicien écossais a également donné des nouvelles de Jaber et Lamba. « Chico (Lamba) et Mahmoud (Jaber) avancent mais ne sont pas encore tout à fait prêts », a indiqué Cathro. Quant à Ferreira, son retour se rapproche : « Il s’est entraîné avec nous aujourd’hui. Il se rapproche d’un retour. Il a besoin de reprendre du temps à l’entrainement. »

‎‎Ben Old, un retour qui fera du bien

‎‎Dans cette infirmerie bien garnie, Ben Old représente la principale note d’espoir. Le Néo-Zélandais pourrait réintégrer le groupe pour Dijon, mais la décision devait encore être prise avant la rencontre. Cathro reste donc prudent, sans fermer la porte. Cette prudence s’explique aussi par la situation de João Ferreira.

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Le Portugais a franchi une nouvelle étape dans sa reprise et pourrait, si tout se déroule normalement, retrouver la compétition la semaine suivante. « Si tout va bien, je pense qu’on pourra compter sur lui la semaine prochaine », a indiqué Cathro.

‎‎Un effectif qui évolue aussi en coulisses

‎‎Au-delà des blessures, l’ASSE a connu une semaine agitée sur le mercato des départs. Pierre Ekwah a rejoint Auxerre en prêt avec option d’achat, tandis que Mickaël Nadé et Ebenezer Annan ont également quitté le club, respectivement de manière définitive et sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

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‎‎Ces mouvements réduisent encore les solutions disponibles, même si plusieurs joueurs concernés n’entraient pas dans les plans de la saison. Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan restent, eux, dans l’attente d’une éventuelle issue. L’ASSE avance donc avec un groupe en pleine recomposition.