Mercato ASSE : Plus personne ne veut de Stassin cet été ?

‎‎L’ASSE cherche toujours une solution pour Lucas Stassin, dont le départ souhaité se complique à l’approche de la fermeture du mercato estival. La piste Strasbourg semble désormais s’éloigner, et laisse l’attaquant belge dans une situation particulièrement incertaine.

‎Mercato ASSE : L’été vire au cauchemar pour Stassin

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‎‎L’ASSE doit désormais composer avec une nouvelle difficulté dans le dossier Lucas Stassin. D’après les informations de la presse spécialisée mercato, Strasbourg, qui s’était intéressé au Belge, aurait finalement choisi de miser sur Conrad Harder, dont l’arrivée depuis le RB Leipzig serait en bonne voie.

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‎‎Cette décision réduit encore les possibilités pour l’attaquant stéphanois. Son entourage continue de sonder le marché afin de lui trouver une destination susceptible de convenir à toutes les parties. Car entre les prétentions de l’ASSE, les ambitions du joueur et les projets des clubs intéressés, l’équation devient franchement corsée.

‎‎Un départ qui ne trouve toujours pas preneur

‎‎Lucas Stassin souhaite quitter le Forez, tandis que les dirigeants stéphanois espèrent récupérer une indemnité suffisamment intéressante. Pour l’instant, aucun accord concret permettant de débloquer définitivement la situation n’est annoncé.

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‎‎Le temps, lui, joue contre tout le monde. Le marché doit bientôt fermer ses portes et chaque journée supplémentaire réduit mécaniquement le nombre de solutions. Un maintien à Saint-Étienne jusqu’à l’hiver n’est donc plus une hypothèse à écarter.

‎‎Le paradoxe d’un attaquant désormais encombrant

‎‎Le cas Stassin interpelle forcément. L’attaquant belge possède une marge de progression importante, mais son avenir immédiat reste suspendu aux opportunités du marché. Un joueur qui devait représenter un investissement sportif peut ainsi devenir, provisoirement, un dossier particulièrement délicat à gérer.

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‎‎Pour Ian Cathro, la situation n’a rien d’un cadeau. Si aucune porte ne s’ouvre, le technicien devra intégrer à son groupe un élément dont le temps de jeu pourrait rester limité. Dans un vestiaire, ce genre de situation demande généralement autant de doigté que de fermeté.