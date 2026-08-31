Mercato Stade Rennais : Ça s’accélère, Boulaye Dia proche de signer

Le Stade Rennais tient peut-être son prochain attaquant. Pour renforcer son secteur offensif, le club breton fonce sur Boulaye Dia. Le Sénégalais a donné son accord pour rejoindre Rennes.

Mercato Stade Rennais : Accord conclu entre Boulaye Dia et Rennes !

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Pour remplacer Breel Embolo, parti aux États-Unis à l’Atlanta United, la direction du Stade Rennais active ses pistes offensives. Selon Sky Italia, le club breton cherche un avant-centre axial et vise en priorité Boulaye Dia, l’international sénégalais de 29 ans.

Connaissant très bien la Ligue 1 depuis son passage réussi à Reims, l’attaquant appartient aujourd’hui à la Lazio. Le club romain l’avait acheté 11 M€ à la Salernitana après un détour par Villarreal. Il affiche en Italie un bilan de 14 buts et 5 passes décisives en 79 matchs.

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Le dossier s’accélère ces derniers jours. Rennes a intensifié les échanges pour boucler ce retour en France. L’ancien Rémois veut se relancer et a déjà donné son accord total aux dirigeants bretons. Il faut maintenant convaincre le club romain.

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Aucun accord financier n’existe encore entre les deux équipes, mais les négociations continuent. Rennes a le feu vert du joueur et doit désormais trouver la bonne formule avant la fermeture du mercato mardi soir. La décision de Boulaye Dia constitue une avancée importante. Mais tant que la Lazio n’aura pas accepté les conditions rennaises, le transfert restera à finaliser.