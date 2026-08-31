Mercato ASSE : Aïmen Moueffek transféré en D2 en Espagne

L’ASSE a acté le transfert d’Aïmen Moueffek, l’un des deux derniers joueurs du loft stéphanois. Il est prêté en deuxième division en Espagne.

Mercato : L’ASSE prête Aïmen Moueffek au Cádiz CF

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L’ASSE annonce le départ d’Aïmen Moueffek, à quelques heures de la fermeture du mercato d’été. Dans son communiqué officiel, le club stéphanois fait savoir qu’il « a trouvé un accord » avec le Cádiz CF pour le prêt du milieu de terrain. Ce prêt d’une durée d’une saison, jusqu’en juin 2027, est assorti d’une option d’achat.

Poussé au départ par son club formateur, le joueur de 25 ans va poursuivre sa carrière en deuxième division espagnole. Il quitte l’AS Saint-Etienne où il a passé 14 années.

ℹ️ Sous le maillot étoilé depuis ses 10 ans, Aïmen Moueffek s'apprête à connaitre sa première expérience professionnelle sous d'autres couleurs.



Le milieu de terrain aux 155 matchs en Vert rejoint la seconde division espagnole et le @Cadiz_CF, sous la forme d'un prêt jusqu'à la… pic.twitter.com/PTa9VGY2Xt — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 31, 2026

AS Saint-Etienne, un dégraissage réussi !

Avec le départ de Aïmen Moueffek, l’ASSE a réussi son dégraissage. Il était l’un des deux derniers joueurs écartés du groupe professionnel en attente de son transfert. Il ne reste plus que Djylian N’Guessan sur le départ. Liverpool négocierait son transfert comme annoncé ce lundi.

Avant ces deux joueurs issus de l’Académie stéphanoise, le club avait réussi à se débarrasser de quatre joueurs indésirables de l’équipe de Ian Cathro. Ce sont respectivement : Igor Miladinovic (Partizan Belgrade, Serbie), Ebenezer Annan (Rapid Bucarest, Roumanie), Pierre Ekawh (AJ Auxerre) et Mickaël Nadé (Dubai United, Émirats arabes unis).

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De jeune joueurs, détenteurs de contrat pro, mais en manque de temps de jeu, sont aussi prêtés. Ce sont : Axel Dodote (Pau FC), Luan Gadegbeku (Pau FC) et Jebryl Sahraoui (Aubagne Air Bel). Pour rappel, le marché des transferts d’été se referme le mardi 1er septembre à 19h59 précise.