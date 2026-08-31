Mercato OM : La Juventus tente de nouveau Hojbjerg !

Pierre-Emile Hojbjerg vit peut-être ses dernières à l’Olympique de Marseille. La Juventus de Turin tente encore de le recruter en cette fin de mercato.

Mercato : Hojbjerg, un boulet pour les finances de l’OM

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Bruno Genesio a tenu un discours inquiétant à l’issue de la défaite à Monaco (2-0). Il a expliqué que l’Olympique de Marseille devait encore vendre avant d’enregistrer la moindre recrue. « Il faut 2-3 départs encore pour éventuellement 1-2 recrues. D’ici mardi, ça paraît compliqué. Je dois m’adapter à l’effectif », a-t-il confié.

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Dans cette optique de dégraissage, l’un des dossiers les plus épineux concerne Pierre-Emile Hojbjerg. L’international danois percevrait environ 500 000 euros par mois à l’OM. Ce qui fait de lui actuellement le plus gros salaire du vestiaire et un boulet pour les finances marseillaises. Les dirigeants espéraient se débarrasser au plus vite. Sauf que Pierre-Emile Hojbjerg a repoussé l’offre de Newcastle qui avoisinait les 15 millions d’euros.

La Juventus prépare une ultime offensive

Son refus avait même déclenché la colère de Frank McCourt en quête de liquidités fraîches. Le joueur de 31 ans n’a cependant jamais caché sa préférence pour la Serie A. Son souhait pourrait s’exaucer à la dernière minute. Car selon Tuttosport, la Juventus Turin prépare une offre pour s’attacher ses services. Le club turinois aurait fait de lui une priorité malgré le renfort de Pape Matar Sarr.

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🚨🇮🇹 HOJBJERG DANS LE VISEUR DE LA JUVENTUS !



Selon Tuttosport 🗣️, la Juventus pourrait passer à l’offensive pour Pierre-Emile Højbjerg dans les dernières heures du mercato.



Stefano Spalletti apprécierait particulièrement le profil du milieu de terrain et aimerait l’attirer à… pic.twitter.com/YsQsmtY0mD — OM Inside (@OM_lnside) August 31, 2026

Cette cour assidue fait les affaires des dirigeants marseillais, désireux d’alléger au plus vite sa masse salariale. L’opération pourrait être un prêt assorti d’une obligation d’achat. Reste à savoir si cette formule financière conviendra aux exigences de l’Olympique de Marseille et du joueur. Le compte à rebours est lancé à la veille de la fermeture du mercato.