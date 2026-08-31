Mercato OL : Youssouf Fofana en approche à Lyon

L’OL aurait presque bouclé l’arrivée de Youssouf Fofana, de l’AC Milan. Il devrait rejoindre Lyon avant la fermeture du mercato d’été, mardi.

Mercato : L’OL négocie le prêt de Youssouf Fofana avec l’AC Milan

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Des départs et des arrivées sont annoncés à l’OL avant mardi (20h), date de clôture du mercato estival 2026. Selon les informations de Gianluca Di Marzio et Matteo Moretto, le club rhodanien négocie la signature de Youssouf Fofana (27 ans).

N’entrant pas dans les plans de Rúben Amorim, nouvel entraîneur de l’AC Milan, il était absent lors des deux premières journées de Serie A. Le club lombard lui cherche une porte de sortie. Et l’entraîneur de Lyon a senti le bon coup, lui qui avait eu le milieu de terrain sous ses ordres entre la mi-août 2024 et fin décembre 2024.

D’après la Gazzetta dello Sport, le club rhodanien souhaite le récupérer sous la forme d’un prêt avec une option d’achat.

Lyon tient presque un acord pour le milieu Tricolore

À un jour de la fermeture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais tient presque un accord avec les Rossoneri pour le prêt de l’international Français (25 sélections), à en croire Foot Mercato. Sous contrat à l’AC Milan jusqu’en juin 2028, ce dernier est valorisé à 23 M€. Les Milanais l’avaient recruté à l’AS Monaco en août 2024 contre 26 M€.

Sauf revirement de dernière minute, Youssouf Fofana devrait retrouver Paulo Fonseca et apporter son expérience du haut niveau à l’équipe de Lyon. Il ferait ainsi son retour en Ligue 1, deux ans après son départ de la Principauté.

Malick Fofana en instance de transfert, d’autres Lyonnais sur la liste des départs

Dans le sens des départs, Malick Fofana est en tête de liste depuis l’élimination de l’OL aux portes de la Ligue des champions. Valorisé à 30 M€, il est pressenti comme la grosse vente prévue cet été par le club rhodanien, après celle d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen (à 33,6 M€, bonus compris). L’ailier international belge (5 sélections) est visé par plusieurs clubs, dont l’AS Rome.

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Outre Malick Fofana, Tanner Tessmann, Pavel Sulc, Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles ou encore Nicolas Tagliafico sont potentiellement transférables, en fonction des offres qui vont arriver sur le bureau de la patronne de l’Olympique Lyonnais, Michele Kang.