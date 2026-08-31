Mercato ASSE : Après Chelsea, Liverpool veut N’Guessan

En instance de transfert à l’ASSE, Djylian N’Guessan intéresserait désormais Liverpool. Il avait déjà fait l’objet d’un intérêt de Chelsea à l’hiver.

Mercato : Liverpool négocie le transfert de Djylian N’Guessan avec l’ASSE

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Ça bouge à l’ASSE pour Djylian N’Guessan. À un jour de la fermeture du mercato estival, il est courtisé par Liverpool. Selon les informations exclusives de Foot Mercato, le club de Premier League négocie en ce moment le transfert du jeune attaquant avec le club stéphanois.

La source évoque des « négociations avancées ». Un accord peut donc être conclu entre les Reds et les Verts avant la clôture du marché des transferts, le mardi 1er septembre (à 20h59 précisément).

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Pour rappel, l’AS Saint-Etienne avait repoussé une offre de Chelsea, estimée à 8 millions d’euros, pendant le mercato hivernal. Il est donc évident que l’offre attendue par Kilmer Sports Ventures est au-dessus de ce montant. Liverpool ne devrait pas traîner sur ce dossier, car FM croit savoir que le Djylian N’Guessan est « considéré par les Reds comme un grand espoir pour le futur » du club.

Seulement 13 matchs avec Saint-Etienne et la pépite est déja sur le départ

Évidemment, le joueur de 18 ans est une pépite. En plus de talent et ses qualités techniques, son fort potentiel et son profil très prometteur attirent de grands clubs. En Allemagne, l’Eintracht Francfort le vise aussi, alors qu’il était ciblé par le Borussia Dortmund à l’hiver dernier.

Issu de l’académie de l’ASSE, le Franco-Ivoirien est entré dans sa dernière année de contrat avec son club formateur. Il refuse de prolonger et ses agents lui cherchent un nouveau club. Djylian N’Guessan n’a joué que 13 matchs, dont 8 en Ligue 1, avec l’équipe professionnelle stéphanoise.

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