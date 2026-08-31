Mercato OM : Un accord trouvé avec Tanguy Ndombélé !

L’Olympique de Marseille va sans doute renforcer son entrejeu dans les utlimes heures du mercato. Tanguy Ndombélé aurait donné son accord pour rejoindre l’équipe phocéenne.

Mercato : Tanguy Ndombélé prêt à rejoindre l’Olympique de Marseille

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En cette veille de la fermeture du mercato, l’Olympique de Marseille court toujours après sa toute première recrue. Sa cellule de recrutement, conduite par Gregory Lorenzi, travaille discrètement sur plusieurs grosses arrivées à moindre coût. C’est le cas notamment de Tanguy Ndombélé.

Le milieu de terrain français est actuellement sans club suite à depuis l’expiration de son bail avec l’OGC Nice. Alors lorsque le projet de l’OM s’est présenté à lui, il n’a pas hésité une seconde. Le consultant Walid Acherchour, sur RMC, confirme que Tanguy Ndombélé donné son accord pour rejoindre Marseille cet été.

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Son profil chevronné apporterait une vraie plus-value à un groupe marseillais restreint. Surtout l’OM vient de subir un coup dur avec la blessure de Geoffrey Kondogbia. Le Centrafricain a été touché lors de la défaite à Monaco (2-0). Sa durée d’indisponibilité reste encore à déterminer.

Bruno Genesio de plus en plus sceptique

Cette piste est également adoubée par Bruno Genesio. Le technicien marseillais connaît parfaitement Tanguy Ndombélé pour l’avoir déjà dirigé par le passé à Lyon. Il verrait d’un très bon œil l’opportunité de le relancer. Sauf que l’état physique du milieu de 29 ans interroge en raison de ses antécédents médicaux.

🚨 L’OM aurait actuellement un accord avec Tanguy Ndombele !



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La concrétisation de sa signature reste aussi suspendue aux drastiques restrictions dictées par la DNCG. Bruno Genesio semble lui-même résigné à ne signer aucun renfort cet été. « Il faudrait certainement trois ou quatre départs pour avoir peut-être une ou deux recrues. Donc d’ici mardi, ça me semble compliqué », a-t-il indiqué à l’issue du match contre l’ASM.