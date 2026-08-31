Mercato ASSE : Le transfert de N’Guessan à Liverpool bouclé

L’ASSE et Liverpool auraient trouvé un accord pour le transfert de Djylian N’Guessan. Le montant de l’indemnité est inférieur à 8 millions d’euros.

Mercato : Accord de 7,5 M€ entre Liverpool et l’ASSE pour Djylian N’Guessan

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Annoncé ce lundi matin par Foot Mercato, les négociations menées par Liverpool pour le transfert de Djylian N’Guessan de l’ASSE ont abouti à un accord. Selon les informations de L’Équipe, les Reds et les Verts se sont entendus sur une indemnité de transfert de 7,5 millions d’euros.

Un montant légèrement inférieur aux 8 millions d’euros de Chelsea, qui avaient été repoussés par Kilmer Sports Ventures pendant le mercato hivernal.

L’attaquant formé à l’AS Saint-Etienne est arrivé à Liverpool où il passe la visite médicale préalable à la signature de son contrat chez les Reds, comme annoncé par le quotidien sportif. Liverpool voit en lui le futur Hugo Ekitike à Anfield.

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Cependant, le joueur de 18 ans ne jouera pas avec le club de Premier League. Il sera prêté en Ligue 1 pour la saison 2026-2027. Liverpool, ayant atteint les quotas de prêts internationaux, cherche donc un club pour accueillir la pépite formée chez les Verts, avant de finaliser son accord avec l’ASSE, à en croire la source.