Mercato FC Nantes : C’est fait, Herba Guirassy quitte Nantes

Le FC Nantes boucle un nouveau départ en cette fin de mercato. Herba Guirassy quitte officiellement les Canaris et rejoint les Young Boys de Berne.

Mercato FC Nantes : Herba Guirassy file en Suisse contre 5 M€ !

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C’est désormais officiel. Un autre départ est enregistré au FC Nantes. Formé chez les Canaris, Herba Guirassy quitte la Jonelière et s’engage avec les Young Boys de Berne. Le club suisse débourse près de 5 millions d’euros pour attirer le jeune ailier français.

Après huit années passées à Nantes, l’attaquant boucle une belle étape. Arrivé à l’Académie en 2018, il y avait fait toutes ses classes. Il avait ensuite débuté chez les professionnels en août 2023 contre Toulouse.

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Prometteur et rapide, le joueur semblait d’ailleurs prêt à s’imposer cette saison sur l’aile nantaise. Mais son aventure en Ligue 1 s’arrête là. Il a un bilan solide : 40 matchs disputés et 6 buts inscrits avec l’équipe première. Dans un communiqué officiel, la direction nantaise a tenu à lui rendre hommage.

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Le FC Nantes remercie ainsi l’international espoir pour son travail, son sérieux, et lui souhaite le meilleur sous ses nouvelles couleurs. « Arrivé à l’Académie Jaune et Verte en 2018 à l’âge de 13 ans, Herba Guirassy a gravi les échelons jusqu’à ses débuts professionnels avec le FC Nantes en août 2023 face au Toulouse FC…Après huit saisons passées à la Jonelière, le FC Nantes te remercie pour ton professionnalisme, ton travail et te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière, Herba ! », a indiqué le club.