Mercato OL : Arsenal passe à l’offensive pour Malick Fofana

Les offensives sont lancées pour le transfert de Malick Fofana de l’OL. Arsenal serait passé en tête de prétendants, en initiant des négociations directes.

Mercato : Arsenal en négociations directes avec le clan Malick Fofana

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L’OL est entré dans la phase active des négociations pour Malick Fofana, depuis son élimination à un pas de la Ligue des Champions. Le dossier s’emballe à quelques heures de la fermeture du mercato d’été en France. Arsenal serait passé à l’offensive pour recruter l’ailier des Gones. Selon les informations de L’Équipe, les Gunners ont entamé des négociations directes avec ses représentants.

Sur le point de vendre Gabriel Martinelli à Al-Hilal aux Emirats arabes unis, à 70 millions d’euros, Arsenal a coché le profil de l’international Belge (5 sélections) pour remplacer le Brésilien dans son effectif, comme l’indique le quotidien sportif. En effet, le dossier Malick Fofana est boosté à Londres par Roc Nation, l’agence des deux joueurs.

Lyon attend une offre concrète de près de 40 M€

Le manager du champion de la Premier League 2026, Mikel Arteta, aurait déjà validé le profil de Malick Fofana, mais il reste encore la proposition concrète du club londonien. « L’Olympique Lyonnais, qui n’a toujours pas reçu d’offre concernant son attaquant, voit des signaux plutôt positifs dans ce dossier depuis ce lundi », souligne la source.

Pour s’offrir les services du joueur de 21 ans, le club rhodanien exige une indemnité estimée à près de 40 millions d’euros, soit le double du montant de son transfert, de KVC Westerlo en Belgique à Lyon en janvier 2024.

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Avant l’offensive d’Arsenal, Malick Fofana était annoncé proche de l’AS Rome en Serie A italienne. Outre-Manche, Crystal Palace, Sunderland et Hull City sont aussi intéressés par ses services.