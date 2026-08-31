Mercato ASSE : Ian Cathro lâche déjà un indice sur son futur

Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, se projette loin avec le club ligérien. Il a expliqué son projet qui va au-delà de 2028.

ASSE : Cathro veut améliorer son équipe au quotidien

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Nommé coach de l’ASSE en juin 2026 et sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, Ian Cathro a entamé sa première saison avec panache. Son équipe est leader intouchable de la Ligue 2, grâce à trois victoires consécutives en championnat.

Elle est donc bien lancée vers son unique objectif qui est : la montée en Ligue 1 à l’issue de la saison. Cependant, le technicien écossais ne travaille pas uniquement pour l’exercice 2026-2027 et la remontée dans l’élite. Son projet s’étend sur le long terme, malgré son contrat de deux ans.

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« Il faut essayer de se concentrer sur ce qu’on essaie d’améliorer au quotidien, avec la volonté de construire quelque chose qui pourra durer de nombreuses années », a-t-il répondu, à la question relative aux performances de son équipe lors des trois premières journées de Ligue 2.

En effet, l’AS Saint-Etienne a inscrit 10 buts et en a concédé 1 seul en trois matchs. Mais ce n’est pas encore le moment de s’enflammer pour Ian Cathro. « Moi, ça ne m’intéresse pas de savoir si ces chiffres sont positifs, mon travail, c’est de me concentrer sur tout ce qu’on peut améliorer. Il ne faut pas toujours se fier aux chiffres, parfois, ils disent quelque chose, mais ils peuvent aussi parfois ne pas tout dire ou même masquer des faiblesses », a-t-il expliqué.

Ian Cathro : « Je veux être là pour longtemps »

Après cette mise au point, le nouveau coach de l’ASSE a dévoilé un pan de son avenir dans le Forez. Il a l’intention de s’installer durablement sur le banc stéphanois. « Je veux être là pour longtemps », a-t-il lâché, avant de justifier son choix.

« On veut que le prochain chapitre de ce club soit vraiment excitant. On veut quelque chose qui soit sain, perfectible, que les joueurs et les gens apprécient, et qui amène beaucoup d’enthousiasme. […]. Pour construire ce nouveau chapitre, il ne faut pas craindre d’aller de l’avant avec de nouveaux objectifs. Ce travail au quotidien est très important […] dans cette construction. […]. Ce qu’on met en place ne se résume pas seulement au nombre de buts qu’on marque », a argumenté Ian Cathro.

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Mais il lui faudra un bilan position pendant ces deux saisons pour espérer poursuivre l’aventure à l’AS Saint-Etienne après 2028. Si les Verts ne retrouvent pas la Ligue 1, avec tous les investissements de Kilmer Sports Ventures, l’ancien adjoint de Nuno Espirito Santo ne restera pas longtemps en Loire comme il l’espère.