Mercato OL : Fin des transferts, grosse pression sur Lyon

L’OL est sous pression en cette fin de mercato. Il doit réduire son effectif, afin de baisser sa masse salariale, à la suite de l’arrivée de 7 nouveaux joueurs.

Surveillé par la DNCG, l’OL doit réduire son effectif et sa masse salaraiale

La suite après cette publicité

L’OL doit faire partir des joueurs de son effectif actuel, avant la fermeture du mercato, le mardi 1er septembre 2026. Sept nouveaux joueurs ont renforcé les Gones cet été. Ce sont : Kail Boudache, Mads Bidstrup, Mohamed Ouédraogo, Julien Duranville, Loïs Openda, Felix Bacher et Zachary Athekame. En plus de Noham Kamara, dont l’option d’achat a été levée, à l’issue de son prêt du PSG.

Selon Transfermarkt, le club rhodanien a investi près de 30 millions d’euros pour ces recrutements. De plus, ces renforts viennent évidemment grossir la masse salariale. Or, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a soumis l’Olympique Lyonnais à un « encadrement de sa masse salariale au budget de reprise, à la suite du changement de contrôle ».

Mercato : Des joueurs en manque de temps de jeu sur le départ

Après l’élimination de l’équipe de Lyon aux portes de la Ligue des Champions, Matthieu Louis-Jean avait annoncé des départs pour rééquilibre l’effectif. « Maintenant, il va sûrement se passer certaines choses avant la fin du mercato. On veut malgré tout rester compétitifs, mais il faudra équilibrer l’effectif », a-t-il déclaré la semaine dernière.

À voir

Mercato PSG : Officiel, Bradley Barcola signe à Liverpool !

Indésirables ou en manque de temps jeu, Paul Akouokou, Mahamadou Diawara, Alejandro Gomez Rodriguez et Mathys de Carvalho sont poussés vers la sortie. Entré dans sa dernière année de contrat et compté parmi les plus gros salaires (220 000 euros mensuel) du vestiaire lyonnais, Nicolas Tagliafico est aussi poussé au départ.

Un important transfert imminent à l’Olympique Lyonnais

L’OL doit également faire des ventes pour renflouer ses caisses et ainsi respecter les engagements pris devant la Commission de contrôle des clubs professionnels de la LFP. Malick Fofana et Tyler Morton, valorisés à 30 millions d’euros chacun, pourraient fait l’objet d’un transfert dans ces dernières heures du mercato, si Lyon trouve son compte.

Ce sera le deuxième gros transfert estival du club après celui d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, contre 33,6 millions d’euros, bonus compris. D’autres joueurs comme Pavel Sulc, Tanner Tessmann, Ainsley Maitland-Niles ou encore Ruben Kluivert ne seront pas conservés en cas de propositions intéressantes pour le club rhodanien.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Malick Fofana a refusé l’approche de Hull City

Mercato OL : Youssouf Fofana en approche à Lyon

À voir

Mercato OM : La piste Saël Kumbedi relancée à Marseille ?

Le chantier du dégraissage est donc la priorité en ce moment dans la capitale des Gaules. Vu l’urgence, Michaël Gerlinger (Directeur général) et Matthieu Louis-Jean (Directeur sportif) multiplient certainement les contacts et les coups de téléphone, pour boucler le maximum de départs avant mardi 20 heures.