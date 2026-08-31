INFO Mercato : Le PSG définitivement fixé pour Guéla Doué !

Annoncé dans les plans du PSG pour jouer les doublures d’Achraf Hakimi, le latéral droit du RC Strasbourg, Guéla Doué, devrait finalement prendre une autre destination. Selon Fabrizio Romano, il va évoluer en Bundesliga à compter de cette saison.

Mercato : Guéla Doué dit non au PSG

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Cet été, le Paris Saint-Germain a été associé à Guéla Doué pour venir renforcer son poste de latéral droit. Mais le défenseur polyvalent du RC Strasbourg va poursuivre sa carrière au Bayer Leverkusen.

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Espéré par Luis Campos pour offrir une doublure à Achraf Hakimi cette saison, l’international ivoirien aurait repoussé les avances du PSG pour s’engager du côté de la Bundesliga, selon le journaliste Sacha Tavolieri. Pas intéressé par un rôle de doublure derrière l’inépuisable Hakimi, le frère de Désiré Doué aurait donné son accord au Bayer Leverkusen en vue d’un transfert cet été.

✅ DONE DEAL



🤝 Comme prévu, tout est fait entre le Racing Strasbourg et le Bayer Leverkusen pour Guéla Doué.



✍🏻 Le défenseur ivoirien est attendu en fin de matinée au club allemand pour passer sa visite médicale avant la signature de son contrat. #RCSA #B04 pic.twitter.com/zH1yuMzaJY — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 31, 2026

« Comme prévu, tout est fait entre le Racing Strasbourg et le Bayer Leverkusen pour Guéla Doué. Le défenseur ivoirien est attendu en fin de matinée au club allemand pour passer sa visite médicale avant la signature de son contrat », assure le spécialiste mercato. Une nouvelle confirmée par Fabrizio Romano.

Guéla Doué à Leverkusen pour 37,5M€

Encore sous contrat jusqu’en juin 2029, Guéla Doué s’apprête à quitter les rangs du Racing Club de Strasbourg. En effet, selon les toutes dernières informations de Fabrizio Romano, le défenseur de 23 ans a fait l’objet d’un accord entre les dirigeants strasbourgeois et leurs homologues du Bayer Leverkusen pour un transfert à 37,5 millions d’euros.

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🚨🔴⚫️ EXCLUSIVE: Bayer Leverkusen have agreed deal to sign Guela Doué, here we go!



Authorization to travel from RC Strasbourg after €37.5m package agreed, add-ons included.



Doué said yes to the move and will sign in as new Bayer 04 fullback. pic.twitter.com/55sqGSFPj6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

De son côté, le principal concerné aurait également donné son feu vert pour rejoindre la formation allemande. « EXCLUSIF : Le Bayer Leverkusen a trouvé un accord pour le transfert de Guela Doué ! Autorisation de départ obtenue après un accord sur un montant de 37,5 millions d’euros, bonus inclus. Doué a donné son accord et rejoindra le Bayer Leverkusen en tant que nouveau latéral », indique le journaliste italien sur les réseaux sociaux.

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Tout est donc bouclé, assure Fabrizio Romano. S’il y avait eu un intérêt du Paris SG, Guéla Doué ne rejoindra pas son frère cadet dans la capitale française.