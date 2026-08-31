Mercato : Après son départ, Barcola laisse un message au PSG

Depuis ce lundi après-midi, Bradley Barcola est officiellement devenu un nouveau joueur de Liverpool. Après son départ, l’ancien attaquant du PSG a laissé un message émouvant au club de la capitale.

Mercato : Barcola, son émouvant message aux supporters du PSG

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Dans la foulée de l’officialisation de son transfert à Liverpool, ce lundi, Bradley Barcola a publié un touchant message d’adieu au Paris Saint-Germain et ses supporters. Après trois ans passés à Paris, l’ancien milieu offensif de Lyon a marqué sa reconnaissance aux supporters pour leur soutien durant son passage.

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« Chers supporters du PSG. Je voulais vous annoncer mon départ, mais avant toute chose, vous dire merci. Un très grand merci, car, dès mes premières minutes jouées, vous m’avez aidé et supporté. Même dans les moments difficiles, vous m’avez tiré vers le haut. Ce souvenir de jouer au PSG restera gravé dans ma mémoire.

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C’était un vrai plaisir et un vrai honneur de porter ce maillot. Je serai fier éternellement », a publié Bradley Barcola sur ses réseaux sociaux, avant d’adresser des mots forts à ses anciens coéquipiers, au président Nasser Al-Khelaïfi, à l’entraîneur Luis Enrique, ainsi qu’au staff du Paris SG.

« À Paris j’ai eu cette chance de jouer avec de superbes coéquipiers qui sont devenus ma deuxième famille. Je ne garde que de bons souvenirs de tous les trophées qu’on a gagnés et de tous les moments partagés sur le terrain. Ça a été un vrai plaisir et un vrai honneur de jouer avec d’aussi bons joueurs. J’aimerais aussi remercier le président qui a compté sur moi et qui a misé sur moi.

Qui m’a fait m’épanouir dans un aussi grand club et dans une aussi belle ville. J’aimerais aussi remercier le coach et tout son staff qui m’ont permis de devenir un meilleur joueur et qui m’ont fait énormément progresser. Je le remercie aussi pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe et tout ce qu’il a fait pour le club. Pour finir, j’aimerais remercier le staff médical et les salariés du club. Encore une fois, merci Paris », a ajouté Barcola, qui espère connaître le même succès à Anfield.

Barcola veut « réaliser de très grandes choses » à Liverpool

Officiellement un joueur de Liverpool, Bradley Barcola a livré ses premiers sentiments après son transfert record chez les Reds. Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain et deux Ligue des champions remportées, l’ailier de 23 ans a décidé de relever un nouveau challenge.

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Annoncé un peu partout en Europe, il a fait le choix de rejoindre les rangs de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah. Un choix qu’il ne regrette pas du tout, bien au contraire. « C’est une immense fierté de pouvoir jouer pour Liverpool. Je suis très heureux. Ça a pris du temps, mais je suis vraiment heureux aujourd’hui de pouvoir jouer pour Liverpool et tout ce que je souhaite, c’est d’être sur le terrain et de jouer », a lancé Bradley Barcola sur le site officiel du club anglais.

Après avoir tout gagné avec le PSG, il espère vivre les mêmes émotions à Anfield. « J’espère réaliser de très grandes choses. Tout d’abord, remporter la Premier League : c’est l’un de mes plus grands rêves. C’est cela que je veux faire, et rester dans cette équipe sur le long terme.

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Concernant les coulisses de son transfert et l’intérêt du club de la Mersey, l’ancien partenaire d’Ousmane Dembélé déclare : « quand j’ai appris que Liverpool s’intéressait à moi, je n’ai pas posé de questions, car je savais que c’était un très grand club pour moi. »