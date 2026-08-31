Mercato OM : Bruno Genesio bloque le départ d’Alexi Koum !

L’opération de dégraissage à l’OM connait un nouveau rebondissement. L’entraîneur Bruno Genesio a décidé de retenir son jeune défenseur Alexi Koum.

Mercato OM : Bruno Genesio rassure Alexi Koum

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La direction de l’Olympique de Marseille cherche par tous moyens de dégraisser son effectif. Cela lui permettrait d’alléger sa masse salariale et d’enregistrer enfin sa première recrue. Mais une décision forte vient d’être prise en interne concernant Alexi Koum.

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Le compte spécialisé La Minute OM révèle que le jeune latéral gauche de vingt ans a émis le souhait de plier bagage avant la clôture du marché. Un désir exprimé en dépit de la prolongation de son contrat courant jusqu’en 2029. Sauf que l’état-major olympien lui a opposé une fin de non-recevoir. Un choix mûrement réfléchi et appuyé par Bruno Genesio.

Des garanties sur son temps de jeu

L’entraîneur de l’OM a su trouver les mots justes pour convaincre Alexi Koum de rester. Il lui aurait garanti un temps de jeu conséquent sous ses ordres. Sachant que le club phocéen n’a toujours pas renforcé ce couloir défensif. Rappelons qu’Alexi Koum sort d’un prêt intéressant du côté de Valenciennes la saison dernière, où il a pris part 25 rencontres.

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🚨🚨EXCLU LMO 🔵⚪️



‼️ Fraîchement prolongé jusqu’en 2029, Alexis Koum a demandé à quitter l’OM.



Les dirigeants olympiens ont catégoriquement refusé, ne souhaitant pas se séparer du latéral de 20 ans ❌.



Après une discussion franche avec Bruno Genesio, le coach l’a rassuré en… pic.twitter.com/qoKU91sk9h — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 31, 2026

L’international espoir camerounais dispose d’une belle carte à jouer sous l’ère Bruno Genesio. Il aura amplement l’occasion de faire valoir son énorme potentiel ne Ligue 1 sous la tunique de l’Olympique de Marseille. « Après une discussion franche avec Bruno Genesio, l’entraîneur l’a rassuré en lui indiquant qu’il bénéficierait de plus de temps de jeu », a posté la source.