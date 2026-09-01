Mercato OM : Tosin Adarabioyo proche de signer ?

Dans les ultimes heures du mercato, l’OM tente un coup en défense. Marseille s’active pour boucler l’arrivée de Tosin Adarabioyo.

Mercato : L’OM tente le coup Tosin Adarabioyo

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Dernière ligne droite pour Marseille. Décidés à renforcer leur arrière-garde avant la clôture du marché, les dirigeants olympiens visent un coup de dernière minute en défense centrale. Selon Sky Sport, l’OM flashe sur Tosin Adarabioyo.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Chelsea, le roc londonien de 28 ans bénéficie d’un bon de sortie. Une situation qui pourrait profiter à l’OM. D’après les dernières informations, les dirigeants marseillais auraient déjà engagé des discussions avec Chelsea. Marseille discute d’un prêt sec, une formule idéale pour épauler la défense sans engager de dépenses immédiates.

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Marseille doit néanmoins composer avec la concurrence. L’affaire s’annonce serrée. Le FC Séville et Benfica suivent de très près la situation de l’Anglais, ce qui pourrait compliquer la tâche de l’état-major marseillais. Il reste très peu de temps pour convaincre Chelsea et doubler la concurrence.

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Les prochaines heures diront si Tosin Adarabioyo va poser ses valises sur la Canebière. Marseille entend bien tenter sa chance jusqu’au bout. Sur Transfertmarkt, Tosin Adarabioyo vaut 16 millions d’euros. L’Anglais a les qualités pour combler le départ de Leonardo Balerdi.