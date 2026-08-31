Mercato Stade Rennais : Odsonne Edouard proche de signer ?

Odsonne Edouard se rapproche du Stade Rennais. Les négociations seraient en cours pour l’arrivée du serial buteur français.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Odsonne Edouard

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Le Stade Rennais dégote une nouvelle gâchette offensive. À quelques heures de la fin du mercato estival, le club breton aurait lancé les discussions pour Odsonne Edouard. Et selon Le Parisien, les échanges avec le RC Lens seraient déjà bien avancés.

Rennes cherche à renforcer son attaque. Le club souhaite notamment offrir une doublure à Esteban Lepaul. La piste menant à Boulaye Dia, l’attaquant de la Lazio Rome, reste d’actualité. Mais les dirigeants rennais flashent aussi sur Odsonne Edouard. L’insider du Stade Rennais, @jonathan35001, a aussi confirmé l’intérêt breton. Il affirme surtout que les négociations entre Rennes et Lens seraient déjà très avancées.

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Un transfert pourrait donc rapidement devenir concret. Rennes doit toutefois encore trouver un accord avec le RC Lens avant d’espérer boucler l’arrivée de l’attaquant. Odsonne Edouard connaît bien la Ligue 1. Arrivé à Lens l’été dernier en provenance de Crystal Palace, il s’est imposé dans le Nord. La saison dernière, le Français a largement contribué à l’excellente campagne des Sang et Or. Bilan : 14 buts.

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Malgré ce bilan, il n’est pas intouchable. Le club artésien a déjà renforcé son attaque avec Franjo Ivanovic. Il serait également sur le point de recruter Junior Kadile. Deux mouvements qui pourraient pousser le Racing à revoir son effectif offensif. Pour Rennes, l’opportunité est donc intéressante. Le club breton cherche une solution supplémentaire derrière Esteban Lepaul. Avec Edouard, le Stade Rennais pourrait surtout récupérer un attaquant expérimenté et habitué à la Ligue 1.