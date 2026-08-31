Mercato OM : La piste Saël Kumbedi relancée à Marseille ?

L’Olympique de Marseille pourrait revenir à la charge pour Saël Kumbedi. Le latéral droit français souhaiterait quitter Wolfsburg, à quelques heures de la clôture.

Mercato OM : Saël Kumbedi déterminé à quitter Wolfsburg

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L’Olympique de Marseille a encore une chance de recruter Saël Kumbedi. Le latéral droit de 21 cherche à plier bagage suite à la relégation de Wolfsburg en deuxième division allemande. Il s’appuie sur un accord moral conclu avec sa direction lui garantissant un bon de sortie en cas de descente.

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Plusieurs formations ont rapidement formulé des propositions pour tenter de le recruter. A l’image de l’Olympique de Marseille, Torino, Hambourg ou encore du Werder Brême. Sauf que la direction de Wolfsburg aurait brusquement fait machine arrière en fermant la porte à l’ensemble de ces options. Cette volte-face provoque une immense incompréhension dans son entourage.

Il est écarté du groupe professionnel

Saël Kumbedi est dépité par ce revirement de situation. Et Il s’entraîne désormais en marge du groupe professionnel. L’ancien Lyonnais espère un assouplissement de ses dirigeants à deux jours de la fin du mercato. « L’objectif n’est pas d’entrer en conflit avec le club, mais de renouer le dialogue et de parvenir rapidement à une solution satisfaisante pour toutes les parties », indique L’Equipe.

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Si Saël Kumbedi venait à obtenir gain de cause, l’Olympique de Marseille pourrait vite tenter de le signer. Une formation italienne aurait déjà transmis une offre de prêt payant d’1 million d’euros avec une option de 12 millions d’euros pour le recruter. Le clan du jeune joueur croît encore en une issue positive pour sa progression à venir.