Mercato FC Nantes : Deal bouclé pour l’arrivée de Fodé Doucouré

Le FC Nantes fonce sur un nouveau latéral droit. À quelques heures de la clôture du mercato, les Canaris avancent sur le dossier Fodé Doucouré. Le défenseur du Havre serait proche de rejoindre Nantes.

Mercato FC Nantes : Fodé Doucouré attendu à Nantes

La suite après cette publicité

Le FC Nantes tient son nouveau latéral droit. À quelques heures de la fin du mercato, Fodé Doucouré va dire au revoir au Havre pour rejoindre la Beaujoire, selon L’Equipe. Tout est ok pour le transfert du défenseur de 25 ans.

Les Canaris montrent de faiblesse en défense en ce début de saison. Le nouveau coach, Grégory Poirier insiste pour renforcer ce secteur. Les Kita ont alors jeté leur dévolu sur Fodé Doucouré pour satisfaire leur technicien. Sauf retournement de situation, le Malien sera une nouvelle recrue du FC Nantes.

À voir

Mercato OM : Igor Paixao bloqué, Sunderland est K.O !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita boucle le départ de Hugo Lamy

Cette arrivée imminente referme d’autres dossiers. Le club abandonne la piste menant à Bradley Danger. Pour ce joueur du Red Star, Nantes avait proposé 150 000 euros. Mais le club audonien en réclamait au moins 200 000. Nantes a aussi renoncé à Dylan Durivaux, un autre Audonien.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : C’est fait, Herba Guirassy quitte Nantes

Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée d’Oumar Konaté à Nantes

À voir

Mercato Stade Rennais : Odsonne Edouard proche de signer ?

La venue de Fodé Doucouré vient donc trancher définitivement les hésitations des recruteurs nantais. Un facteur clé explique ce choix : les liens forts entre le joueur et l’entraîneur. Doucouré a déjà joué sous les ordres de Grégory Poirier au Red Star. Le coach nantais connaît parfaitement ses qualités. Il sait exactement comment l’intégrer dans son système tactique.