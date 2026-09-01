ASSE :Une fin de mercato au pas de course pour Saint-Etienne

L’ASSE est en passe de boucler les transferts de Lucas Stassin et Djylian N’Guessan avant 20 heures, ce mardi. Mais il era difficile de les remplacer, compte tenu du timing.

Mercato ASSE : Départs de Lucas Stassin et Djylian N’Guessan sur le gong

La suite après cette publicité

L’ASSE a encore deux dossiers chauds, ceux de Lucas Stassin et Djylian N’Guessan, en ce dernier jour de mercato. À quelques heures de la fermeture du marché des transferts en France, à 20 heures, le premier est annoncé tout proche de signer au FC Séville. Il se serait déplacé en Andalousie pour finaliser les derniers détails de son prêt au club.

Selon L’Équipe, l’avant-centre belge sera prêté pour un montant de 2,5 millions d’euros. Ce prêt payant est assorti d’une option d’achat non obligatoire de 25 M€, ainsi que de 20 % sur une éventuelle plus-value lors de la revente du joueur de 21 ans, à en croire la source.

Concernant l’attaquant franco-ivoirien, Liverpool aurait trouvé un accord avec l’AS Saint-Etienne autour d’un transfert à 7,5 millions d’euros. Son transfert chez les Reds serait quasiment bouclé, d’après le quotidien sportif. Cependant, un détail coince. Les Reds doivent trouver un club de Ligue 1 pour accueillir l’avant-centre formé à Saint-Etienne sous la forme d’un prêt. Et le temps presse.

Comment KSV va-t-il remplacer Stassin avant la fin du mercato ?

Quant à Kilmer Sports Ventures (KSV), ces dossiers, qui pourraient se conclure sur le gong, ne lui laissent pas de temps pour recruter un attaquant de pointe afin de remplacer Lucas Stassin.

À voir

Mercato OM : L’Equipe confirme pour Karl Toko Ekambi !

Le mercato referme certes ses portes un peu plus tard en Espagne et en Angleterre, soit précisément à 23 h 59, ce qui laisse quatre heures supplémentaires à la direction stéphanoise pour boucler les transferts de Lucas Stassin et Djylian N’Guessan, mais elle ne pourra plus se renforcer en retour. Car le marché sera déjà fermé quatre heures plus tôt en France.

Lire aussi sur l’ASSE :

Dans ce cas de figure, Ian Cathro est parti pour poursuivre la saison avec les sept renforts arrivés cet été. Sauf si Huss Fahmy a déjà un avant-centre sous le coude, prêt à rejoindre l’ASSE dans la foulée de la signature officielle de Lucas Stassin à Séville.