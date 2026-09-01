Mercato ASSE : Absent à Dijon, Stassin a rejoint Séville

Absent lors du match Dijon – ASSE (2-3), lundi, Lucas Stassin devrait signer au FC Séville. Il est en Espagne. L’officialisation de son transfert est imminente.

Mercato : Lucas Stassin va s’engager avec le Séville FC en prêt

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L’ASSE a trouvé un accord avec le FC Séville pour le transfert de Lucas Stassin, selon les informations de L’Équipe. De ce fait, il a été autorisé à se déplacer en Andalousie pour finaliser son accord et passer la visite médicale préalable à la signature de son contrat. Un contrat qui devrait être signé avant ce mardi 20 heures, délai de clôture du mercato d’été.

D’après le quoptidien sportif, l’accord porte sur un prêt payant de 2,5 millions d’euros, jusqu’à la fin de la saison, plus une option d’achat non obligatoire fixée à 25 millions d’euros. Au cas où l’option d’achat est levée par les Sévillans, la Direction stéphanoise garde 20 % sur la plus-value lors d’une potentielle revente.

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L’avant-centre belge était absent du groupe de l’AS Saint-Etienne, lundi soir à Dijon, lors de la 4e journée de Ligue 1. Contrairement aux informations du journal, Ian Cathro a justifié l’absence du numéro 9 des Verts par une autre raison.

« Je n’ai pas d’information par rapport à Lucas Stassin », a-t-il répondu dans un premier temps, avant d’évoquer la maladie : « Ce que je peux vous dire, c’est qu’il ne s’est pas entraîné lors des dernières séances, il était malade. C’est pour ça qu’il n’était pas dans le groupe ».

Evidemment, l’entraineur de l’ASSE a essayé de se détourner de la question en attendant l’annonce officielle par le club stéphanois ligérien.

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Annoncé sur les tablettes du RC Strasbourg en Ligue 1, de Hull City en Premier League, de Benfica au Portugal ou encore de Galatasaray au Portugal, Lucas Stassin devrait finalement signer au FC Séville, sauf revirement extraordinaire.

Il va quitter l’AS Saint-Etienne où il a débarqué à l’été 2024 en provenance de KVC Westerlo en Belgique, contre 10 millions d’euros. Il compte 66 matchs sous le maillot des Verts, pour 23 buts marqués et 14 passes décisives délivrées.

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Si l’option d’achat n’est pas levée à l’issue de l’exercice 2026-2027, le joueur de 21 ans reviendra dans le Forez où il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2029.