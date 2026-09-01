Mercato Stade Rennais : Boulaye Dia en route pour Rennes

Le Stade Rennais tient son nouvel attaquant. Sauf ultime rebondissement, Boulaye Dia va quitter la Lazio Rome pour rejoindre la Bretagne.

Mercato Stade Rennais : Boulaye Dia va signer à Rennes

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Ça s’accélère. Boulaye Dia va poser ses valises au Roazhon Park dans les prochaines heures, selon Foot Mercato. En quête d’un détonateur offensif avant la clôture du mercato ce mardi, le Stade Rennais touche au but pour le Lion de la Teranga. Il évolue à la Lazio Rome.

Engagé sur trois fronts cette saison (Ligue 1, Ligue Europa et Coupe de France), le club breton devait absolument étoffer son secteur de pointe. Si la piste menant à Odsonne Édouard (RC Lens) a été explorée, la direction rennaise a finalement tranché pour Boulaye Dia. Les négociations avec la Lazio ont abouti.

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Il s’agit d’un prêt payant. Option d’achat obligatoire : 8 millions d’euros. Les dirigeants rennais veulent offrir une rude concurrence à Estéban Lepaul tout en comblant le vide laissé par le départ de Breel Embolo vers Atlanta. À 29 ans, Boulaye Dia retrouve un championnat qu’il connaît parfaitement.

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Après un passage en Italie (14 pions en 81 rencontres sous le maillot romain), l’avant-centre cherche un second souffle. Il apporte à l’attaque rennaise son expérience du haut niveau et une polyvalence précieuse pour aborder un calendrier chargé. Tout est prêt, le joueur est attendu à Rennes dans les prochaines heures pour signer son contrat.