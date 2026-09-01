Le classement Ligue 1 est le repère le plus consulté du football français. La Ligue 1 McDonald’s, première division du championnat de France, réunit dix-huit clubs sur trente-quatre journées. Vous trouverez sur cette page le tableau du classement Ligue 1 2026/2027 mis à jour, avec les points, les matches joués, les victoires, les nuls, les défaites, les buts pour et les buts contre, ainsi que le résultat Ligue 1 de chaque rencontre, les buteurs, les passeurs, le programme Ligue 1 de la journée suivante et les matchs Ligue 1 à suivre à la télévision.

Mise à jour du 1er septembre 2026 : la saison 2026-2027 a débuté le 21 août 2026 et s’achèvera le 29 mai 2027. Deux journées ont été disputées. L’AS Monaco occupe la première place avec six points, trois buts marqués et aucun encaissé. Le Paris Saint-Germain, sacré en mai dernier à Lens pour son cinquième titre d’affilée et le quatorzième de son histoire, n’est que douzième avec deux nuls. Le Paris FC, monté en 2025, est deuxième. La 3e journée débute jeudi 3 septembre par Toulouse-Lille.

Deux journées ont suffi pour brouiller les repères. Cette page rassemble le tableau du championnat, les scores des deux premières journées, les classements de buteurs et de passeurs, le programme du prochain week-end et tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion télé de l’exercice 2026-2027.

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Sommaire du classement Ligue 1 2026/2027

Classement Ligue 1 2026/2027 : le tableau complet

La suite après cette publicité

Ce tableau du classement Ligue 1 se lit de gauche à droite : points, matches joués, victoires, nuls, défaites, buts pour, buts contre et différence de buts.

Données arrêtées au 31 août 2026, à l’issue des neuf rencontres de la deuxième journée.

# Club Pts J G N P BP BC Diff 1 AS Monaco 6 2 2 0 0 3 0 +3 2 Paris FC 4 2 1 1 0 3 0 +3 3 LOSC Lille 4 2 1 1 0 4 2 +2 4 Olympique Lyonnais 4 2 1 1 0 3 1 +2 5 Stade Rennais 4 2 1 1 0 5 4 +1 6 ESTAC Troyes 4 2 1 1 0 2 1 +1 7 RC Lens 3 2 1 0 1 6 4 +2 8 Olympique de Marseille 3 2 1 0 1 4 2 +2 9 Angers SCO 3 2 1 0 1 3 3 0 10 RC Strasbourg 3 2 1 0 1 2 5 -3 11 Stade Brestois 2 2 0 2 0 4 4 0 12 Paris Saint-Germain 2 2 0 2 0 4 4 0 13 Le Mans FC 1 2 0 1 1 4 5 -1 14 FC Lorient 1 2 0 1 1 1 2 -1 15 Havre AC 1 2 0 1 1 1 2 -1 16 Toulouse FC 1 2 0 1 1 2 4 -2 17 OGC Nice 1 2 0 1 1 0 3 -3 18 AJ Auxerre 0 2 0 0 2 3 8 -5

Source : Foot Mercato, classement mis à jour au 31 août 2026.

En cas d’égalité de points, la Ligue de football professionnel départage les clubs à la différence de buts générale, puis au nombre de buts marqués. C’est ce qui place Lille devant Lyon (quatre buts inscrits contre trois) et Lens devant Marseille (six contre quatre) dans le tableau ci-dessus.

Ce que raconte ce début de saison au classement Ligue 1

Voici ce que dit déjà le classement Ligue 1 de la hiérarchie du championnat.

Monaco est la seule équipe à avoir gagné ses deux matches. Le club de la Principauté a d’abord passé un but au Havre, puis deux à Marseille au stade Louis-II, sans jamais céder derrière. Filipe Luís, arrivé cet été sur le banc monégasque après son passage à Flamengo, a donc réussi la meilleure entrée en matière du championnat.

Derrière, la surprise porte un maillot bleu. Le Paris FC a arraché un nul vierge à Troyes lors de la première journée, avant de dominer Nice 3-0 au stade Jean-Bouin le 30 août. Lassine Sinayoko a ouvert le score sur penalty à la 21e minute, Samir Chergui a doublé la mise à la 51e, Vincent Marchetti a conclu à la 89e, selon le compte rendu du club. Trois buts marqués, zéro encaissé après deux sorties : le bilan défensif du club parisien est pour l’instant le meilleur de l’élite avec celui de Monaco.

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Le PSG, lui, tâtonne. Mené de deux buts à Rennes lors du week-end d’ouverture, le champion a recollé pour un 2-2. Une semaine plus tard, à Pierre-Mauroy, même scénario face à Lille et même verdict. Interrogé après la rencontre, Luis Enrique a refusé de parler d’injustice : « Le football, ce n’est pas juste ou injuste. Le football, c’est les buts que tu marques », a déclaré l’entraîneur espagnol, cité par CulturePSG le 29 août 2026. Il a aussi rappelé une évidence que son équipe a vérifiée deux fois de suite : « Ça montre la difficulté de jouer à l’extérieur. »

En bas, Auxerre paie très cher un premier week-end catastrophique. L’AJA a encaissé cinq buts à Bollaert, puis trois à domicile contre Angers. Huit buts concédés en deux matches, c’est le pire total du championnat. Nice n’a pas encore marqué le moindre but après 180 minutes.

Retrouvez l’actualité quotidienne du championnat sur notre rubrique classement et résultats de Ligue 1.

Résultat Ligue 1 : la 1re journée 2026-2027

Voici le résultat Ligue 1 de chacune des neuf rencontres qui ont lancé le classement Ligue 1.

La saison a débuté le vendredi 21 août 2026 par Marseille-Strasbourg et s’est refermée le dimanche 23 avec Rennes-PSG.

Rencontre Score Le Mans FC – Stade Brestois 2-2 RC Lens – AJ Auxerre 5-2 Olympique de Marseille – RC Strasbourg 4-0 OGC Nice – FC Lorient 0-0 Toulouse FC – Olympique Lyonnais 0-2 ESTAC Troyes – Paris FC 0-0 Angers SCO – LOSC Lille 0-2 Havre AC – AS Monaco 0-1 Stade Rennais – Paris Saint-Germain 2-2

Source : Radio Sports.

Deux affiches ont marqué ce week-end inaugural. À Marseille d’abord, où l’OM a corrigé Strasbourg 4-0. À Lens ensuite, où Florian Thauvin a inscrit deux penaltys dans un festival offensif (5-2), l’Auxerrois Makosso ayant été expulsé à la 35e minute. L’ailier lensois a dû s’expliquer après coup sur le choix du tireur, Odsonne Édouard ayant réclamé le ballon : « Odsonne voulait que je le laisse tirer le penalty. Je lui ai dit que la saison dernière, quand il a fallu le laisser tirer, je l’avais fait. Mais il faut aussi que j’ai le mauvais rôle de temps en temps », a expliqué Thauvin le 22 août, selon Maxifoot.

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Ce même samedi 22 août, Le Mans a retrouvé la première division seize ans après l’avoir quittée, avec un match nul 2-2 contre Brest.

Résultat Ligue 1 : la 2e journée 2026-2027

Le résultat Ligue 1 de la deuxième journée, match par match, avec la date et le score final.

Date Rencontre Score Ven. 28 août, 21h00 LOSC Lille – Paris Saint-Germain 2-2 Sam. 29 août, 17h15 RC Strasbourg – RC Lens 2-1 Sam. 29 août, 20h45 AJ Auxerre – Angers SCO 1-3 Sam. 29 août, 20h45 Stade Brestois – Toulouse FC 2-2 Sam. 29 août, 20h45 FC Lorient – ESTAC Troyes 1-2 Sam. 29 août, 20h45 Olympique Lyonnais – Havre AC 1-1 Dim. 30 août, 15h00 Paris FC – OGC Nice 3-0 Dim. 30 août, 17h15 Stade Rennais – Le Mans FC 3-2 Dim. 30 août, 20h45 AS Monaco – Olympique de Marseille 2-0

Sources : Deux-Zéro et Maxifoot.

Le promu troyen a signé le hold-up de la journée en s’imposant 2-1 au Moustoir. Strasbourg, écrasé une semaine plus tôt au Vélodrome, a battu Lens 2-1 à la Meinau. Et Rennes a remporté un match à six buts contre Le Mans, ce qui explique la ligne comptable un peu curieuse des Bretons : cinq buts marqués, quatre encaissés, quatre points.

Classement des buteurs de Ligue 1 2026-2027

Le classement des buteurs prolonge la lecture collective du classement Ligue 1.

# Joueur Club Buts Matches 1 Louis Mafouta Le Mans FC 3 2 1 Estéban Lepaul Stade Rennais 3 2 1 Florian Thauvin RC Lens 3 2 4 Ferran Torres Paris Saint-Germain 2 2 4 Paris Brunner AS Monaco 2 2 4 Kamory Doumbia Stade Brestois 2 2 4 Gessime Yassine RC Strasbourg 2 2 4 Amine Gouiri Olympique de Marseille 2 2 9 Vincent Marchetti Paris FC 1 1 9 D. Bakwa LOSC Lille 1 1 9 H. Djibirin Angers SCO 1 2 9 Malick Fofana Olympique Lyonnais 1 2

Source : Foot Mercato.

Trois joueurs se partagent la tête à trois buts. Le cas de Louis Mafouta mérite un arrêt : le Manceau a inscrit trois des quatre buts de son équipe en deux matches, pour un promu qui n’avait plus joué à ce niveau depuis 2010. Estéban Lepaul confirme quant à lui son statut d’attaquant de référence rennais.

Classement des passeurs de Ligue 1 2026-2027

# Joueur Club Passes décisives 1 Fabián Ruiz Paris Saint-Germain 2 1 Olivier Giroud LOSC Lille 2 1 Sébastian Nanasi RC Strasbourg 2 1 Adrien Thomasson Stade Rennais 2 5 Hugo Magnetti Stade Brestois 1 5 Éloge Zabi Paris FC 1 5 Pavel Šulc Olympique Lyonnais 1 5 Mika Godts Paris Saint-Germain 1

Source : Foot Mercato.

À 39 ans, Olivier Giroud figure parmi les meilleurs passeurs du championnat. Fabián Ruiz affiche pour sa part la meilleure production créative rapportée au temps de jeu, avec 1,76 passe décisive par 90 minutes selon les données de Foot Mercato.

Attaques et défenses après deux journées

Les chiffres du tableau permettent une seconde lecture, moins immédiate que la colonne des points mais souvent plus parlante au mois de septembre. Le RC Lens possède la meilleure attaque du championnat avec six réalisations, dont cinq passées à Auxerre lors de la journée inaugurale. Le Stade Rennais suit avec cinq buts, devant un peloton de cinq clubs à quatre unités : Lille, Brest, le PSG, Le Mans et Marseille.

Meilleures attaques Buts marqués Meilleures défenses Buts encaissés RC Lens 6 AS Monaco 0 Stade Rennais 5 Paris FC 0 LOSC Lille 4 Olympique Lyonnais 1 Stade Brestois 4 ESTAC Troyes 1 Paris Saint-Germain 4 LOSC Lille 2

Derrière, Monaco et le Paris FC sont les deux seules équipes à n’avoir encore rien concédé. Lyon et Troyes ferment la marche du trio de tête défensif avec un but encaissé chacun. À l’autre bout, l’AJ Auxerre en a déjà pris huit, soit autant que Strasbourg et Le Mans réunis. Nice présente le cas inverse et tout aussi inconfortable : trois buts encaissés, aucun marqué, une seule unité au compteur.

Une précision de méthode s’impose : sur deux journées, ces écarts pèsent peu. Un 5-2 fausse une moyenne, une expulsion précoce aussi. Ces colonnes deviennent réellement significatives à partir de la dixième journée, quand chaque équipe a affronté un échantillon d’adversaires plus représentatif. Elles donnent néanmoins une première indication sur les intentions de jeu affichées par les nouveaux entraîneurs, particulièrement nombreux cette saison.

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Les trois promus, eux, tiennent leur rang. Troyes est sixième avec quatre points et une défense à un but encaissé. Le Mans a pris un point en deux sorties et compte déjà quatre buts marqués. Le Paris FC, monté un an plus tôt, est deuxième.

Programme Ligue 1 : les matchs de la 3e journée

Ce programme Ligue 1 réunit les neuf matchs Ligue 1 de la journée, du jeudi soir au dimanche.

La troisième journée s’étale du jeudi 3 au dimanche 6 septembre 2026. Horaires en heure de Paris.

Date Heure Rencontre Jeudi 3 septembre 20h45 Toulouse FC – LOSC Lille Vendredi 4 septembre 19h00 Olympique Lyonnais – AJ Auxerre Vendredi 4 septembre 21h05 Paris Saint-Germain – AS Monaco Samedi 5 septembre 17h15 RC Lens – FC Lorient Samedi 5 septembre 20h45 OGC Nice – Le Mans FC Samedi 5 septembre 20h45 Havre AC – Stade Brestois Dimanche 6 septembre 15h00 ESTAC Troyes – RC Strasbourg Dimanche 6 septembre 17h15 Angers SCO – Stade Rennais Dimanche 6 septembre 20h45 Olympique de Marseille – Paris FC

Sources : Foot Mercato et Orange Sport.

Le vendredi soir met déjà aux prises le douzième et le premier au Parc des Princes. Le dimanche, l’OM reçoit le Paris FC au Vélodrome dans une rencontre qui opposera un club à trois points à un club à quatre. Suivez les rendez-vous parisiens sur nos pages PSG et OM.

Où voir les matchs Ligue 1 en 2026-2027

Les matchs Ligue 1 se suivent désormais sur un seul diffuseur.

Le changement est majeur pour les téléspectateurs. Depuis cette saison, Ligue 1+ diffuse les neuf matches de chaque journée. La chaîne éditée par LFP Media revendique « 100 % de la Ligue 1 McDonald’s en direct et en exclusivité », rapporte SportBuzzBusiness. beIN Sports, qui détenait encore une affiche par journée l’an dernier, ne diffuse plus le championnat.

Ligue 1+ est distribuée chez les opérateurs sur le canal 53 (Orange), 57 (Bouygues Telecom), 118 (SFR) et 37 (Free). La chaîne est aussi accessible via DAZN, Prime Video, Molotov, L’Équipe et OneFootball.

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Côté tarifs, l’abonnement direct est fixé à 19,99 euros par mois avec engagement de douze mois et deux écrans, 24,99 euros par mois sans engagement, et 11,99 euros par mois pour les moins de 26 ans sur un écran. La formule annuelle est affichée à 199 euros. Une offre de lancement à 14,99 euros par mois pendant trois mois court jusqu’au 6 septembre 2026, et les anciens abonnés bénéficient d’un tarif fidélité à 16,99 euros. Le détail des formules figure sur le site de la LFP.

Comment fonctionne le classement Ligue 1 : format, montées et descentes

Le format du championnat commande la lecture du classement Ligue 1 en fin de saison, en haut comme en bas du tableau.

La Ligue 1 McDonald’s compte 18 clubs et 34 journées. Les deux derniers du classement final descendent directement en Ligue 2 BKT. Le seizième dispute un barrage aller-retour contre un club de deuxième division, programmé le jeudi 3 juin et le dimanche 6 juin 2027 par la Ligue. L’an dernier, Nice avait conservé sa place à l’élite par ce chemin en écartant Saint-Étienne sur l’ensemble des deux matches.

Cette saison, l’élite accueille deux promus. Troyes a validé sa remontée directe en gagnant 3-0 à Saint-Étienne au printemps, trois ans après avoir quitté la première division. Le Mans a suivi le même chemin, seize ans après sa dernière apparition dans l’élite, comme l’a relevé franceinfo. Metz, après une seule saison dans l’élite, et Nantes, après treize exercices consécutifs, ont fait le trajet inverse.

Pour les places européennes, la France occupe le cinquième rang de l’indice UEFA. Selon le décompte publié le 19 août 2026 par TopMercato, cette position ouvre trois qualifications directes pour la phase de ligue de la Ligue des champions, une place passant par les tours préliminaires, deux billets pour la Ligue Europa et un pour la Ligue Conférence, soit sept clubs français engagés. La répartition définitive dépendra du coefficient arrêté en fin de saison et du parcours des clubs en Coupe de France.

Le calendrier des matchs Ligue 1 court du 21 août 2026 au 29 mai 2027.

La Ligue de football professionnel a publié le calendrier général le 4 décembre 2025. Les repères à retenir :

Trophée des Champions le 16 août 2026, remporté 1-0 par le RC Lens face au PSG à Bollaert-Delelis, sur un but de Florian Thauvin à la 32e minute et malgré une expulsion lensoise dès la 39e

Première journée du 21 au 23 août 2026

Quatorzième journée le week-end du 13 décembre 2026, dernière avant la trêve

Reprise avec la quinzième journée le week-end du 3 janvier 2027, sans match le vendredi 1er janvier

Trente-quatrième et dernière journée le samedi 29 mai 2027

Barrages d’accession les 3 et 6 juin 2027

Particularité annoncée par la LFP : « cette saison, la Ligue 1 McDonald’s ne comptera aucune journée en semaine ». Le championnat a démarré plus tard qu’à l’accoutumée, après une Coupe du monde disputée en juin et juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le détail figure dans le communiqué officiel de la LFP.

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Douze nouveaux entraîneurs sur dix-huit bancs

L’intersaison a provoqué un renouvellement rare. Douze des dix-huit clubs ont changé de coach, un volume que Flashscore présente comme un record au XXIe siècle.

Club Entraîneur Nouveau en 2026-2027 Paris Saint-Germain Luis Enrique Non AS Monaco Filipe Luís Oui Olympique de Marseille Bruno Genesio Oui LOSC Lille Davide Ancelotti Oui RC Lens Dino Toppmöller Oui Olympique Lyonnais Paulo Fonseca Non Stade Rennais Franck Haise Non OGC Nice Olivier Pantaloni Oui RC Strasbourg Hugo Oliveira Oui Paris FC Liam Rosenior Oui Toulouse FC Jens Berthel Askou Oui AJ Auxerre Will Still Oui Stade Brestois Julien Lachuer Oui FC Lorient Alexandre Dujeux Oui Angers SCO Stéphane Gilli Oui Havre AC Didier Digard Non Le Mans FC Patrick Videira Non ESTAC Troyes Stéphane Dumont Non

Sources : Flashscore et Ligue1.com.

Quelques trajectoires méritent le détour. Davide Ancelotti, 36 ans, dirige une équipe première pour la première fois de sa carrière après des années d’adjoint auprès de son père. Filipe Luís débarque à Monaco fort de la Copa Libertadores gagnée avec Flamengo en 2025. Will Still, 33 ans, tente de sauver une AJ Auxerre qui a déjà encaissé huit buts. Et Stéphane Gilli, écarté du Paris FC en fin de saison dernière, a rebondi à Angers, où il a gagné son premier match de la saison à Auxerre.

Questions fréquentes sur le classement Ligue 1

Les questions les plus posées sur le classement Ligue 1, les résultats Ligue 1 et le programme Ligue 1.

Qui est en tête du classement Ligue 1 ?

L’AS Monaco est en tête du classement Ligue 1, avec six points en deux journées, trois buts marqués et aucun encaissé au 31 août 2026.

Combien d’équipes jouent en Ligue 1 en 2026-2027 ?

Dix-huit clubs, pour un total de 34 journées et 306 matches.

Quelle chaîne diffuse les matchs Ligue 1 cette saison ?

Ligue 1+, qui détient l’intégralité des droits et diffuse les neuf rencontres de chaque journée.

Qui sont les promus en Ligue 1 ?

L’ESTAC Troyes et Le Mans FC, montés de Ligue 2 BKT à l’issue de la saison 2025-2026.

Quand se termine la saison de Ligue 1 ?

Le samedi 29 mai 2027, avec la 34e journée disputée à horaires groupés.

Qui est le meilleur buteur de Ligue 1 ?

Louis Mafouta (Le Mans), Estéban Lepaul (Rennes) et Florian Thauvin (Lens) sont à égalité avec trois buts chacun.

Quel est le programme Ligue 1 de la 3e journée ?

La 3e journée se joue du jeudi 3 au dimanche 6 septembre 2026, avec Toulouse-Lille en ouverture le jeudi soir.

Le classement Ligue 1 est réactualisé après chaque journée. Prochaine mise à jour au terme de la 3e journée, dimanche 6 septembre 2026, avec les résultats, les buteurs et le programme suivant.