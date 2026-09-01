Mercato OM : L’Equipe confirme pour Karl Toko Ekambi !

Le dossier Karl Toko Ekambi à l’Olympique de Marseille connait une nouvelle avancée. L’Equipe confirme que l’attaquant camerounais est disposé à rejoindre l’OM pour un salaire inférieur.

Mercato : Karl Toko Ekambi accepte un petit salaire pour rejoindre l’OM

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La clôture officielle du mercato estival en France est fixée ce mardi 1er septembre 2026 à 20 heures. Et jusqu’ici l’Olympique de Marseille n’a enregistré aucune recrue. Le club phocéen pourrait néanmoins surprendre son monde en bouclant une signature de dernière minute. Le journal L’Équipe indique que Karl Toko Ekambi figure en bonne place sur les tablettes phocéennes.

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L’international camerounais est actuellement libre de tout engagement après son expérience mitigée à Al-Arabi SC. L’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais est particulièrement chaud à l’idée de revenir en Ligue 1. Au point où Karl Toko Ekambi serait même disposé à consentir des efforts financiers considérables en acceptant un salaire très modeste à l’OM. Ce geste devrait accélérer les négociations.

Quelques obstacles à lever à l’Olympique de Marseille

La piste Karl Toko Ekambi est loin d’être anodine, puisque le joueur de 33 ans croiserait à nouveau la route de Bruno Genesio. Les deux hommes ont déjà eu l’occasion de collaborer par le passé chez les Gones. Ce passif facilite grandement le dialogue, surtout que le profil du Camerounais était déjà coché parmi les pistes étudiées en attaque.

🚨🚨 KARL TOKO EKAMBI 🇨🇲 EST PRÊT À REJOINDRE L'OM POUR UN SALAIRE DÉRISOIRE !! 🤑💙🤍



Libre de tout contrat, il discuté avec le staff et accepté de venir pour des conditions financières minimes.



L'opération reste une réelle possibilité pour Marseille.



(@lequipe) pic.twitter.com/ZjhO52lrA3 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) September 1, 2026

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La concrétisation de cette opération reste suspendue aux réalités économiques de l’Olympique de Marseille. La venue de nouvelles têtes est conditionnée par plusieurs ventes au préalable. « Il faut 2-3 départ encore pour éventuellement 1-2 recrues. D’ici mardi, ça paraît compliqué. Je dois m’adapter à l’effectif », avait déclaré Bruno Genesio à l’issue de la défaire contre l’AS Monaco (2-0).