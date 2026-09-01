INFO Mercato : Le PSG annonce le transfert d’Ibrahim Mbaye !

Attendu depuis plusieurs semaines, le transfert d’Ibrahim Mbaye du PSG à Aston Villa est désormais officiel. Le club de la capitale a officialisé la nouvelle ce mardi.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye suit Bradley Barcola en Premier League

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Au lendemain de l’officialisation du départ de Bradley Barcola à Liverpool pour 145 millions d’euros, bonus compris, le Paris Saint-Germain annonce ce mardi, dernier jour du mercato estival, un autre départ dans son secteur offensif. En effet, le PSG a officialisé ce le transfert d’Ibrahim Mbaye à Aston Villa pour 55 millions d’euros. Un record pour un joueur issu du centre de formation des Rouge et Bleu.

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« Arrivé au Paris Saint-Germain dès l’âge de dix ans, Ibrahim Mbaye quitte le Club après huit saisons, au cours desquelles il aura gravi les différents échelons jusqu’à s’imposer avec l’équipe première et remporter 8 trophées. L’attaquant de 18 ans rejoint désormais Aston Villa FC, dans le cadre d’un transfert définitif. Fier de son évolution, le Paris Saint-Germain le remercie et lui adresse tous ses vœux de réussite pour la suite de son parcours professionnel », écrit le PSG dans son communiqué.

Arrivé au Paris Saint-Germain dès l’âge de dix ans, Ibrahim Mbaye quitte le Club après huit saisons, au cours desquelles il aura gravi les différents échelons jusqu’à s’imposer avec l’équipe première et remporter 8 trophées. L’attaquant de 18 ans rejoint désormais Aston Villa FC,… pic.twitter.com/37ShKqwnXd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2026

Avec deux Ligues des champions, deux Supercoupes d’Europe, deux Championnats de France, une Coupe de France et une Coupe intercontinentale, l’international sénégalais de 18 ans quitte le Paris Saint-Germain après avoir remporté 8 trophées et pris part à plusieurs succès importants du Club ces dernières saisons. L’enfant du club a porté à 42 reprises le maillot de l’équipe première du Paris SG.

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Avec ce départ de Mbaye, le PSG en est désormais à plus de 350 millions d’euros de ventes de joueurs depuis le début du mercato estival, en comptant notamment Bradley Barcola (Liverpool, 145M€), Gonçalo Ramos (AC Milan, 75M€), Randal Kolo Muani (Juventus, 50M€), Kang-In Lee (Atlético Madrid, 40M€), Noham Kamara (OL, 5M€). Un véritable record pour le club cher à Nasser Al-Khelaïfi.

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