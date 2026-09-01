Mercato OGC Nice : Ben Idder attendu pour sa visite médicale

L’OGC Nice a trouvé un accord avec le Paradou AC pour le transfert d’Abdelhak Ben Idder, jeune défenseur central algérien de 19 ans, pour environ 1 million d’euros avec 30 % sur une future revente. Le joueur est attendu ce mardi 1er septembre à Nice pour passer sa visite médicale, alors que les dernières démarches administratives doivent être bouclées avant la fermeture du mercato.

Mercato : L’OGC Nice tient un accord pour Abdelhak Ben Idder

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Après Mohammed Amoura, l’OGC Nice pourrait accueillir un deuxième joueur algérien en moins de 48 heures. Le club azuréen a avancé sur le dossier Abdelhak Ben Idder et serait parvenu à un accord avec le Paradou AC pour le transfert du jeune défenseur. Selon les informations rapportées par le journaliste Nabil Djellit indique que Ben Idder est déjà d’accord avec Nice.

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L’opération est estimée à environ 1 million d’euros. Le club formateur conserverait également 30 % sur une future revente du joueur. Le principal enjeu concerne désormais la finalisation des démarches administratives. Le défenseur doit notamment effectuer sa demande de visa dans les délais impartis, puisque le marché français ferme ce mardi à 19h59. Ben Idder est par ailleurs attendu à Nice dans la journée pour passer sa visite médicale.

Il y aura peut-être un deuxième joueur algérien à Nice. En effet, Abdelhak Bennider, un grand espoir du Paradou est ok avec les Aiglons.

Tout va dépendre désormais de la possibilité de faire sa demande de visa avant la fermeture du mercato… pic.twitter.com/2Et9aUFuwv — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 31, 2026

Une révélation du Paradou

Né le 10 novembre 2006 à El-Harrach, Abdelhak Ben Idder s’est révélé au niveau professionnel la saison dernière avec le Paradou AC. Malgré la relégation du club algérois en Ligue 2, le défenseur de 19 ans s’est installé dans la rotation et a disputé une vingtaine de rencontres, avec un profil apprécié pour sa solidité dans les duels et son anticipation.

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Ses prestations lui ont également permis d’intégrer le groupe des U23 algériens dirigé par Rafik Saïfi. Le jeune défenseur avait auparavant fréquenté les sélections de jeunes. Il n’a toutefois pas participé au sacre des U21 algériens aux Jeux méditerranéens de Tarente, remporté dimanche face à la Tunisie.

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Annoncé vers l’Europe depuis plusieurs mois, Ben Idder pourrait donc effectuer directement le saut vers la Ligue 1 après une seule saison pleine chez les professionnels.