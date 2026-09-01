Mercato AS Monaco : Yann Liénard sur le départ du Rocher

Troisième gardien de l’AS Monaco, Yann Liénard devrait être prêté au Cercle Bruges, club satellite de l’ASM, afin de gagner du temps de jeu cette saison. Le portier de 23 ans doit toutefois prolonger son contrat, qui expire actuellement en juin 2027, avant de rejoindre la Belgique.

Mercato : Yann Liénard proche du Cercle Bruges

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À quelques heures de la fermeture du mercato, l’AS Monaco pourrait encore enregistrer un mouvement dans le sens des départs. Yann Liénard se rapproche ainsi d’un prêt au Cercle Bruges, où le gardien formé en Principauté pourrait disposer de davantage de temps de jeu.

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Selon L’Équipe, le portier de 23 ans devrait rejoindre le club belge sans option d’achat. L’opération s’inscrit dans une volonté de permettre au joueur de poursuivre sa progression loin du Rocher, alors qu’il occupe actuellement le troisième rang dans la hiérarchie des gardiens monégasques derrière Lukas Hradecky et Philipp Köhn.

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Le Cercle Bruges présente par ailleurs une destination particulière pour le joueur puisqu’il s’agit du club satellite de l’AS Monaco. Un prêt en Belgique permettrait donc à Liénard de rester dans l’environnement du groupe monégasque.

Une prolongation avant de partir

Le départ du gardien n’est toutefois pas encore totalement finalisé. Avant de prendre la direction de la Belgique, Yann Liénard doit prolonger son contrat avec l’AS Monaco. Son engagement actuel court jusqu’en juin 2027 et les discussions portent sur une extension d’une saison. Cette prolongation constitue donc la première étape nécessaire à la concrétisation du prêt. Le club de la Principauté souhaite ainsi conserver la maîtrise de la situation contractuelle de son gardien avant de le laisser partir temporairement.

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Formé à l’Academy de l’AS Monaco après son arrivée en 2019, Yann Liénard avait progressivement gravi les échelons avant d’intégrer le groupe professionnel. International français dans les catégories de jeunes, le gardien avait notamment participé à la Coupe du monde U20 en 2023. Liénard avait déjà été concerné par des discussions autour d’un prêt lors de l’été 2025.

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Montpellier, alors relégué en Ligue 2, avait entamé des négociations avec Monaco pour accueillir le jeune gardien. L’opération n’avait finalement pas abouti.