Mercato AS Monaco : 45M€, l’offre refusée pour Lamine Camara

Chelsea a transmis une offre de 45 millions d’euros, bonus compris, à l’AS Monaco pour Lamine Camara. Mais le club de la Principauté a refusé cette première proposition malgré que le milieu de terrain sénégalais souhaite rejoindre les Blues.

Mercato AS Monaco : Chelsea passe à l’offensive pour Lamine Camara

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Après une première approche informelle, Chelsea est passé à l’action dans le dossier Lamine Camara. Selon Fabrizio Romano, le club londonien a formulé une offre officielle de 45 millions d’euros, bonus compris, pour tenter de recruter le milieu de terrain de l’AS Monaco. Une proposition jugée insuffisante par la direction monégasque.

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L’ASM a donc repoussé cette première offensive, sans pour autant fermer définitivement la porte à un départ de son joueur. Les discussions entre les deux clubs doivent se poursuivre dans les prochaines heures avant la fermeture du mercato. Le club anglais anticipe notamment un possible départ d’Enzo Fernández, qui se rapproche de Manchester City. Des négociations sont engagées entre les deux clubs pour l’international argentin. Chelsea travaille ainsi sur plusieurs solutions pour son milieu de terrain.

Lamine Camara souhaite rejoindre Chelsea

De son côté, Lamine Camara serait favorable à un transfert chez les Blues. Selon le journaliste ghanéen Rahman Osman, l’international sénégalais souhaite rejoindre Chelsea et aurait notamment échangé avec Xabi Alonso lors d’un appel vidéo sur Zoom il y a quelques jours. Malgré les prises de contact extérieures, le joueur n’a rien laissé transparaître publiquement ces dernières semaines.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea send official bid to AS Monaco for Lamine Camara worth €45m package.



Bid seen as too low by Monaco but talks ongoing – one to watch if Enzo Fernández leaves the club with Man City in talks with Chelsea since last night.



Camara, keen on Chelsea move. pic.twitter.com/2oyCt7bEBO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

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Il verrait toutefois d’un bon œil la possibilité de poursuivre sa progression à Londres et de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Pour Monaco, la situation dépend désormais du montant proposé par Chelsea. Le club de la Principauté serait disposé à étudier un départ de son milieu de terrain si une offre financière jugée satisfaisante arrivait sur la table.

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Dans le cas contraire, Lamine Camara pourrait rester en Principauté jusqu’à l’été prochain. Le milieu sénégalais reste par ailleurs sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2029.