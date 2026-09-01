PSG Mercato : Ibrahim Mbaye fait ses adieux au Paris SG !

Quelques heures seulement après l’officialisation de son transfert à Aston Villa, Ibrahim Mbaye a tenu à remercier le PSG, son club formateur.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye transféré à Aston Villa pour 55M€

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Arrivé au centre de formation du PSG en 2018, à l’âge de 10 ans, Ibrahim Mbaye a su gravir les échelons au fil des saisons jusqu’à intégrer le groupe professionnel de Luis Enrique lors des deux dernières saisons. Mais n’entrant pas dans les plans de l’entraîneur espagnol, l’ailier de 18 ans a préféré partir pour avoir du temps de jeu cette saison.

Annoncé un peu partout en Europe, l’international sénégalais a finalement posé ses valises à Aston Villa. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants parisiens et les Villans sont parvenus à un accord pour un deal à 55 millions d’euros, ce qui représente un record pour un joueur issu du centre de formation des Rouge et Bleu.

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« Arrivé au Paris Saint-Germain dès l’âge de dix ans, Ibrahim Mbaye quitte le Club après huit saisons, au cours desquelles il aura gravi les différents échelons jusqu’à s’imposer avec l’équipe première et remporter 8 trophées. L’attaquant de 18 ans rejoint désormais Aston Villa FC, dans le cadre d’un transfert définitif. Formé au Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye aura franchi tous les échelons au sein du Club jusqu’à contribuer à plusieurs grands succès avec l’équipe première.

Arrivé au Paris Saint-Germain dès l’âge de dix ans, Ibrahim Mbaye quitte le Club après huit saisons, au cours desquelles il aura gravi les différents échelons jusqu’à s’imposer avec l’équipe première et remporter 8 trophées. L’attaquant de 18 ans rejoint désormais Aston Villa FC,… pic.twitter.com/37ShKqwnXd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2026

Fier de son évolution, le Paris Saint-Germain le remercie et lui adresse tous ses vœux de réussite pour la suite de son parcours professionnel », écrit le PSG sur son site officiel. De son côté, le jeune homme a tenu à traduire toute sa reconnaissance à son club formateur.

Ibrahim Mbaye : « J’ai rejoint le PSG à l’âge de 10 ans avec des rêves plein la tête »

Avant d’entamer sa nouvelle aventure en Premier League, Ibrahim Mbaye a laissé un message émouvant au Paris Saint-Germain. Sur ses réseaux sociaux, le natif de Trappes a publié des mots d’adieu particulièrement touchant pour clore cette décennie francilienne.

« Il est difficile de résumer toutes ces années en quelques mots. J’ai rejoint le PSG à l’âge de 10 ans avec des rêves plein la tête, et j’ai eu la chance de grandir ici, du centre de formation jusqu’à l’équipe première. Paris m’a vu grandir, m’a appris énormément et m’a permis de vivre des moments que je n’oublierai jamais. J’ai rencontré des personnes qui ont compté dans mon parcours et qui resteront toujours importantes pour moi.

Je veux remercier toutes celles et ceux qui m’ont accompagné pendant ces années, mes coéquipiers, les membres du staff, les personnes du club et toutes les personnes qui ont cru en moi. Et bien sûr, un immense merci aux supporters. Porter ce maillot devant vous, entendre le Parc et sentir votre soutien sont des souvenirs que je garderai toute ma vie. Merci Paris », a écrit notamment Ibrahim Mbaye sur les réseaux sociaux.

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