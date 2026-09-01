Mercato FC Nantes : Officiel, Mostafa Mohamed file en Turquie  

Mostafa Mohamed quitte le FC Nantes. L’attaquant égyptien poursuit sa carrière en Turquie et s’engage définitivement avec Konyaspor, en Süper Lig.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed quitte le navire

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Le FC Nantes transfère Mostafa Mohamed à Konyaspor. L’attaquant égyptien retrouve la Turquie et quitte définitivement la Loire-Atlantique. Le Pharaon était arrivé au club de l’Erdre en 2022.

D’abord prêté avec option d’achat, il avait été définitivement recruté par Nantes en juin 2023. Les Kita avaient déboursé 6 millions d’euros. En quatre saisons, Mostafa Mohamed aura porté le maillot jaune et vert à 136 reprises. Bilan : 29 pions et 8 offrandes. À 28 ans, l’avant-centre entrait dans sa dernière année de contrat.

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Sa pré-saison avait mal commencé. Absent lors de la reprise des entraînements, il a écopé d’une amende. Le club l’a ensuite écarté du groupe professionnel. Renvoyé vers la réserve dès la fin du mois de juillet, son départ est devenu inévitable.

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L’international égyptien s’engage donc officiellement avec Konyaspor. « Arrivé sur les bords de l’Erdre en 2022 en provenance de Galatasaray, Mostafa Mohamed effectue le chemin inverse quatre ans plus tard et retourne en Süper Lig après 136 matchs et 29 buts sous les couleurs Jaunes et Vertes. », a indiqué le FC Nantes dans un communiqué.

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Quatre ans après son arrivée en France, il réintègre le championnat turc. Il y rejoindra notamment un ancien Nantais, le défenseur Chidozie Awaziem. Les Canaris perdent leur pharaon et lui souhaitent bonne chance pour la suite de sa carrière.