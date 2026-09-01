Mercato FC Nantes : C’est fait, Amin Cherni débarque à Nantes

Amin Cherni a passé sa visite médicale avec succès au FC Nantes et a officiellement paraphé son bail.

Mercato FC Nantes : Amin Cherni est Nantais

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Le FC Nantes tient un nouveau renfort de poids. Amin Cherni dit oui et pose ses valises à la Beaujoire pour aider la maison jaune qui tremble en ce début de saison. Le deal scellé est un prêt avec option d’achat. Le latéral gauche tunisien arrive de Turquie.

Le roc tunisien évoluait en Süper Lig, sous les couleurs de Göztepe. La saison dernière, il a disputé 36 rencontres dans l’élite turque. « Amin Cherni rejoint la Maison Jaune et Verte en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Évoluant jusqu’ici dans le championnat turc, il vient renforcer le côté gauche nantais. », indique le FC Nantes dans son communiqué.

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Avant de rejoindre la Turquie, Amin Cherni s’était également illustré en Ligue 2. Il avait porté les couleurs du Stade lavallois durant la saison 2023-2024. Une expérience réussie puisqu’il avait participé à 37 matchs et inscrit cinq buts, contribuant à la septième place des Tango au classement. International tunisien à trois reprises, le nouveau joueur nantais arrive donc avec un profil déjà bien rodé au niveau professionnel. Son passage en Turquie lui a ensuite permis de montrer son potentiel.

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Avec ce prêt assorti d’une option d’achat, le FC Nantes ajoute ainsi une nouvelle solution à son effectif. Amin Cherni est désormais attendu pour apporter sa qualité technique sur le côté gauche. Cette arrivée met également fin à une autre piste étudiée par les dirigeants nantais. Un temps ciblé par le FCN, Yanis Zouaoui, qui évolue au Havre, ne viendra finalement pas à Nantes cet été.