Mercato OL : Diawara et Yannis Lagha ne sont plus Lyonnais

La fin du mercato s’emballe à l’OL ! Mahamadou Diawara et Yannis Lagha ont quitté le club dans la foulée du départ de Duje Caleta-Car.

Mercato : L’OL prête Mahamadou Diawara au Red Star

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Quelques heures après l’annonce officielle de la résiliation du contrat de Duje Caleta-Car à l’OL, le club rhodanien confirme le départ de Mahamadou Diawara. Il est prêté au Red Star en Ligue 2 pour la saison 2026-2027.

Ce prêt d’un an est accompagné d’une option d’achat d’un montant de 1,5 million d’euros. Pour rappel, le milieu de terrain de 21 ans avait déjà été prêté successivement au Havre AC (janvier à juin 2025), puis au Royal Antwerp en Belgique (2025-2026).

Parti du PSG, son club formateur, en juin 2023, il avait signé son premier contrat professionnel à l’Olympique Lyonnais. Il avait ensuite prolongé son aventure jusqu’au 30 juin 2028. Mais il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe de Paulo Fonseca.

Olympique Lyonnais : Yannis Lagha transféré à la JA Kabylie

Également en manque de temps de jeu avec l’équipe A des Gones, Yannis Lagha quitte le club où il a été formé entre 2016 et 2022. Il est transféré définitivement à la Jeunesse Sportive Kabylie en Algérie. Cependant, l’OL conserve un intéressement de 25 % sur un éventuel futur transfert de l’attaquant de 22 ans.

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Contrairement à Mahamadou Diawara, auteur de 16 matchs en pro, Yannis Lagha n’a joué qu’avec la Réserve (2022-2026). Il compte plus de 50 matchs et a remporté la Coupe Gambardella en 2022 avec l’OL, inscrivant 5 buts en 6 matchs disputés dans la compétition.