Mercato FC Nantes : Ça s’accélère, 5 transferts programmés à Nantes

Le FC Nantes accélère en cette fin de mercato. Les Kita visent encore plusieurs recrues.

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Course contre la montre à la Jonelière pour sauver une saison mal partie. Lanterne rouge de Ligue 2, le FC Nantes s’active fortement lors des dernières heures du mercato pour boucler plusieurs arrivées, selon l’insider Sebastieen Denis.

Après trois journées désastreuses, le club a déjà limogé Michel Der Zakarian. Grégory Poirier prend les commandes et réclame des renforts de poids. Fodé Doucouré arrive. Le latéral droit du Havre va s’engager ce mardi. Il va retrouver ainsi son ancien entraîneur du Red Star.

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Et ce n’est pas tout. D’autres cracks vont aussi parapher leur bail pour évoluer sur les bords de l’Erdre. La direction cherche toujours un gardien et un défenseur central gauche pour stabiliser son arrière-garde. Les noms ne sont pas encore connus. Deux autres profils restent prioritaires pour la direction du FC Nantes.

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Thomas Robinet pour débarquer à la Beaujoire pour animer l’attaque. Les Kita n’ont pas abandonné cette piste. Les négociations seraient en cours. Un autre nom circule aussi à Nantes. Oumar Konaté pourrait signer son contrat. Le club cible en priorité le jeune attaquant de l’AS Monaco. Âgé de 19 ans, l’espoir ivoirien donne son feu vert pour rejoindre la Loire-Atlantique. Les deux clubs négocient actuellement un prêt.