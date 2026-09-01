Mercato OM : Hojbjerg dit encore non, l’AS Rome refoulé !

Après Leonardo Balerdi, l’AS Rome voulait attirer Pierre-Emile Hojbjerg. Mais le milieu de terrain danois aurait finalement repoussé les avances romaines.

Mercato OM : Hojbjerg repousse l’offre de l’AS Rome

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Le mercato estival ferme officiellement ses portes dans quelques heures. Et un coup de théâtre spectaculaire secoue l’actualité OM. Pierre-Emile Hojbjerg semblait promis jusqu’ici à un transfert en Italie. L’AS Rome avait jeté son dévolu sur lui en d’anticiper le probable départ de Manu Koné. Les Giallorossi voyaient en lui le renfort d’expérience idoine.

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Ceux-ci, forts des relations nouées autour du récent prêt de Leonardo Balerdi, avaient intensifié les pourparlers avec l’OM. Leur objectif ? Finaliser cette fois-ci la signature de Pierre-Emile Hojbjerg en cette fin de mercato. Sauf que ce dossier brûlant a capoté. RMC Sport rapporte que le milieu de terrain danois a catégoriquement fermé la porte à un départ en Italie.

Un soulagement pour Bruno Genesio

Pierre-Emile Hojbjerg imite son refus opposé à Newcastle un peu plus tôt durant l’été. Il a clairement signifié son intention ferme de s’inscrire sur la durée à l’Olympique de Marseille. La direction phocéenne n’avait pas non plus l’intention de le céder à un prix inférieur aux propositions anglaises (20 millions d’euros).

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Son maintien s’explique aussi par la relation de confiance qui le lie à Bruno Genesio. Cette complicité s’est renforcée en ce début d’exercice. C’est donc un soulagement pour l’entraîneur de l’OM. Il pourra compter sur son capitaine pour la suite de la saison.