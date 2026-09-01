Mercato OL : Accord entre Lyon et Milan pour Youssouf Fofana

L’OL aurait obtenu le prêt de Youssouf Fofana de l’AC Milan. Il ne reste plus que l’officialisation de son arrivée à Lyon.

Mercato : Youssouf Fofana prêté à l’OL, 12 M€ assortis a son prêt

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Annoncées ce lundi, les négociations entre l’OL et l’AC Milan pour Youssouf Fofana ont abouti à un accord. Selon les informations de RMC, il va rejoindre Lyon dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat d’un montant de 12 millions d’euros.

Le milieu défensif de l’AC Milan a été réclamé par Paulo Fonseca qui l’a eu sous ses ordres en Lombardie, de la mi-août 2024 à fin décembre 2024.

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Acheté à 26 millions d’euros à Monaco, l’international Français n’est pas parmi les priorités du nouvel entraîneur des Rossoneri, Ruben Amorim. Le club milanais cherche donc à se séparer de lui.

Pour l’Olympique Lyonnais, le prêt de Youssouf Fofana est un joli coup, même si cela va peser sur les finances du club, relativement à son salaire. Il arrive avec son expérience du haut niveau.

Outre ses 25 sélections avec l’Équipe de France, le joueur de 27 ans totalise 173 matchs en Ligue 1, 68 en Serie A, 16 en Ligue des Champions, 16 en Ligue Europa ou encore 15 en coupe de France.

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Son arrivée va évidemment créer un engorgement dans l’entrejeu de l’OL où il y a déjà quatre milieux défensifs : Tyler Morton, Tanner Tessmann, Mathys de Carvalho et l’indésirable Paul Akouokou, en plus des milieux centraux : Corentin Tolisso, Khalis Merah et la recrue Mads Bidstrup.