Mercato OM : Quinten Timber file officiellement à Crystal Palace

Quinten Timber quitte officiellement l’OM pour Crystal Palace, dans les dernières heures du mercato. Une opération annoncée autour de 20 millions d’euros bonus compris. Recruté seulement en janvier à Feyenoord pour environ 4,5 millions d’euros, le milieu néerlandais n’aura passé que quelques mois sur la Canebière.

Mercato OM : Quinten Timber tourne la page marseillaise

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L’information est désormais officielle et vient mettre un terme à un feuilleton qui aura tenu Marseille en haleine. Dans un bref communiqué sur ses réseaux sociaux, l’OM confirme que Quinten Timber rejoint Crystal Palace, avec un transfert estimé à 20 millions d’euros, bonus compris.

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« L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace », a simplement communiqué l’OM, avant de remercier son milieu et de lui souhaiter le meilleur pour la suite. « Le club remercie le milieu de terrain néerlandais et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire.

Marseille encaisse, mais laisse partir un joueur à peine arrivé

Le départ de Timber est pour le moins brutal. Arrivé en provenance de Feyenoord en janvier 2026, le Néerlandais avait été recruté pour environ 4,5 millions d’euros. Quelques mois plus tard, Marseille réalise donc une plus-value conséquente, alors que son contrat courait encore jusqu’en juin 2030.

Le montant définitif annoncé autour de 20 millions d’euros, bonus compris, reste toutefois inférieur aux 22 millions d’euros qui avaient été évoqués auparavant comme valorisation marseillaise.

Une vente qui rapporte gros, mais coûte sportivement

À 25 ans, l’international néerlandais représentait pourtant une solution intéressante dans l’entrejeu. Il avait disputé 16 rencontres durant la seconde partie de la saison dernière, avant de continuer à être utilisé au début de cet exercice. Pour l’OM, le calcul est donc limpide :

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Il s’agit de transformer rapidement un investissement de 4,5 millions en une opération proche de 20 millions. Une belle affaire comptable, même si Bruno Genesio devra désormais composer avec une option de moins au milieu. Le football, lui, n’aime décidément pas les bilans Excel trop propres.