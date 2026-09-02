Mercato PSG : C’est la fin du cauchemar Renato Sanches

‎‎Le PSG a résilié le contrat de Renato Sanches, qui devait encore courir jusqu’en 2027. De retour à Paris après un prêt au Panathinaïkos, le milieu portugais de 29 ans est désormais libre de choisir son prochain club.‎

‎Mercato PSG : Le dernier acte d’une histoire qui n’a jamais décollé‎

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‎Le couperet est tombé. Renato Sanches ne portera plus le maillot du Paris Saint-Germain. Alors qu’il lui restait une année de contrat, le Portugais et le club de la capitale ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration.

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‎L’information est révélée par le média portugais Record, qui rapporte que les deux parties ont trouvé un compromis pour libérer le joueur. Une conclusion finalement logique pour un élément qui n’entrait plus dans les plans parisiens et qui a longtemps enchaîné les blessures.

‎‎De Lille à Paris, puis le lent effacement de Renato Sanches‎

‎Arrivé à l’été 2022 en provenance de Lille, Renato Sanches représentait alors un pari séduisant. Luis Campos connaissait parfaitement ses qualités après l’avoir accompagné dans le Nord. Mais au PSG, la mécanique s’est rapidement grippée.‎

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‎Le milieu n’a disputé que 27 rencontres pour deux buts avec Paris. Puis sont venus les prêts, comme autant de portes de sortie : l’AS Roma, Benfica et enfin le Panathinaïkos. Une trajectoire cruelle pour un joueur qui avait pourtant été élu meilleur jeune de l’Euro 2016, qu’il a remporté avec le Portugal.‎

‎Les blessures ont fini par avoir le dernier mot‎

‎Le problème n’a jamais été uniquement sportif. La fragilité physique de Renato Sanches a régulièrement perturbé sa progression et empêché le Portugais d’enchaîner les matches avec continuité. À Paris, cette difficulté a fini par peser lourd dans les choix du club.

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‎Après son expérience en Grèce, le joueur est donc revenu dans la capitale sans véritable perspective. Ce que l’on ignore encore, en revanche, c’est l’identité de son prochain club et la durée du contrat qu’il pourra obtenir. Libre, il dispose désormais de la possibilité de choisir son projet sans indemnité de transfert.‎

‎Un contrat encore valide jusqu’en 2027, mais déjà terminé‎

‎Cette résiliation intervient alors que Renato Sanches avait encore un an de contrat avec le Paris Saint-Germain. Le club évite ainsi de conserver un joueur qui n’entrait plus dans son projet, tandis que le Portugais peut tenter de relancer sa carrière à 29 ans.

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‎Le paradoxe est saisissant : Paris avait misé sur un joueur capable de redevenir celui aperçu à Lille. Quatre ans plus tard, l’histoire s’achève sans véritable éclat. Le football adore parfois écrire des scénarios où le talent ne suffit malheureusement pas.